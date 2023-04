Tuchel wil met twee ex-Ajacieden in basis Bayern koppositie heroveren

Zondag, 30 april 2023 om 14:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:39

De opstelling van Bayern München voor het duel met Hertha BSC is bekend. Thomas Tuchel stelt met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui twee voormalig Ajacieden op, terwijl Ryan Gravenberch en Daley Blind moeten hopen op een invalbeurt. Bij winst herovert Bayern de koppositie van Borussia Dortmund. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Vanwege de blessure bij Alphonso Davies leek Mazraoui zich al op te mogen maken voor een basisplaats. Dat is nu waar gebleken. De Marokkaans international is de meest rechter man in een viermans defensie, die verder bestaat uit João Cancelo, De Ligt en Benjamin Pavard. Yann Sommer verdedigt het doel. Het blok op het middenveld wordt gevormd door Joshua Kimmich en Leon Goretzka, terwijl Kingsley Coman, Jamal Musiala en Sadio Mané achter diepste spits Serge Gnabry acteren.

Bayern kreeg vrijdag een enorme meevaller dankzij het gelijkspel van titelconcurrent Borussia Dortmund bij VfL Bochum (1-1). Daardoor weet der Rekordmeister dat het bij winst de nieuwe lijstaanvoerder is. Hertha lijkt daarvoor de ideale tegenstander te zijn, daar de hoofdstedelingen als hekkensluiter zijn afgereisd naar de Allianz Arena. Tuchel kampt echter wel met de nodige blessuregevallen. Naast de al langer afwezigen Manuel Neuer en Lucas Hernández ontbreken ook Davies, Dayot Upamecano en Eric Maxim Choupo-Moting. Laatstgenoemde was tijdens het duel eerder dit seizoen in Berlijn nog goed voor twee van de drie treffers van Bayern (2-3). Leon Goretzka en Kingsley Coman zijn wel op tijd fit geraakt.

Net als Bayern heeft ook Hertha te maken met een waslijst aan afwezigen: Stevan Jovetic, Kevin-Prince Boateng, Marco Richter, Kelian Nsona. Marc-Oliver Kempf, Suat Serdar, Ivan Sunjic en Marton Dárdai. De vader van laatstgenoemde, Pál Dárdai, begon vorige week aan zijn derde periode als trainer van Hertha. De rentree van de tevens oud-speler van de club verliep met een 2-4 nederlaag bepaald niet zoals gewenst. Een verrassing kan die nederlaag echter niet genoemd worden, daar die Alte Dame slechts twee punten behaalde uit zijn laatste zeven wedstrijden. Bovendien: Hertha incasseerde in de tweede seizoenshelft al 29 tegentreffers en doet het daarmee het slechtst van alle ploegen in de Bundesliga.

Opstelling Bayern München: Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Mané, Musiala, Coman; Gnabry

Opstelling Hertha BSC: