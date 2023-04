Tuchel reageert hard op uitspraken ontevreden Mazraoui: ‘Iets wensen is één...’

Vrijdag, 28 april 2023 om 18:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:22

Thomas Tuchel heeft gereageerd op de uitspraken van Noussair Mazraoui eerder deze week. De verdediger van Bayern München gaf aan te balen dat hij onder Tuchel weinig meer aan spelen toekomt. De trainer van Bayern reageerde daar vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Hertha BSC van zondag op: “Het ligt alleen aan hem.”

Mazraoui was dit seizoen enige tijd basisspeler bij de club uit München. Na de winterstop kwam hij door een ontstoken hartzakje lange tijd niet in actie. Toen hij daarvan hersteld was, kwam hij nog maar sporadisch tot speelminuten. “Ik moet helemaal opnieuw beginnen om krediet af te dwingen en speelminuten te krijgen”, zei Mazraoui daar onder meer over deze week. “Terwijl ik bij de vorige trainer had laten zien wat ze hier van me kunnen verwachten. Inmiddels ben ik de vierde keuze als rechtsback... Ik ben 25 jaar, heb hier een goede periode gehad dit seizoen en een sterk WK gespeeld. Dan wil je gewoon spelen en niet als zoveelste keuze op de bank zitten."

Vrijdag reageerde Tuchel daarop. “Ik wil ook dat hij meer speelt. Als hij speelt, dan betekent dat dat hij de beste rechts- of linksback in de selectie is. Uiteindelijk stel je jezelf zelf op. Het ligt alleen aan hem. Iedereen krijgt van ons de maximale ondersteuning en iedereen wordt uitgedaagd. Bij Bayern is de standaard zeer hoog. Als je maar vijf minuten krijgt, dan moet je in die vijf minuten leveren. Dat is simpelweg de standaard bij deze club. Want je moet altijd en dan ook altijd een topprestatie leveren. Dan stel je jezelf op. Iets wensen is één, het werk daarvoor leveren is twee”, maakte de oefenmeester duidelijk.

Mazraoui kwam sinds zijn overstap van Ajax afgelopen zomer tot 21 officiële duels voor Bayern, waarvan hij elf keer in de basis stond. In die 21 duels was hij goed voor drie assists. Afgelopen zaterdag kwam Mazraoui tegen FSV Mainz 05 (3-1 nederlaag) al na negen minuten in het veld, om de geblesseerde Alphonso Davies af te lossen. De verwachting is dat hij zondag tegen Hertha weer eens in de basis staat, omdat Davies nog niet hersteld is.