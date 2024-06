Tsjechische bond liegt over blessure Sadílek, die EK mist door zwaar ongeluk

De Tsjechische bond heeft niet de waarheid verteld over het uitvallen van Michal Sadílek, zo wordt maandag duidelijk. De middenvelder van FC Twente zou van zijn fiets gevallen zijn tijdens een hersteltraining met Tsjechië, maar die informatie blijkt niet te kloppen.

"Tijdens een fietsprogramma kwam hij ten val en liep daarbij een snijwond op in het scheenbeengebied", zo luidde het persbericht van de Tsjechische bond, dat overgenomen werd door FC Twente. "Deelname aan het EK is daardoor niet mogelijk."

BILD onderzocht het voorval en kwam erachter dat een fietsongeluk tijdens de hersteltraining helemaal niet ten grondslag lag aan de blessure. De Duitse sportkrant spreekt zelfs van een ‘schandaal’ rond Sadílek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Duidelijk is geworden dat de middenvelder niet tijdens een fietstocht geblesseerd raakte, maar dat hij op een vrije dag gewond raakte in Oostenrijk.

Samen met twee ploeggenoten stapte Sadílek op een soort driewieler in Schladming, waar hij zich aan een afdaling waagde. Bergaf ging het vervolgens enorm mis. Hij viel in een gat en moest direct per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De woordvoerder van de Tsjechische bond heeft maandag zijn excuus aangeboden vanwege de foute berichtgeving rond Sadílek. Duidelijk is dat hij zelf niets verkeerd heeft gedaan, want het ongeval gebeurde op zijn vrije dag.

Het is vooralsnog onduidelijk tot wanneer de Tsjech uit de roulatie is. Duidelijk is dat hij het EK zal moeten missen, maar FC Twente weet nog niet wanneer hij weer terug op de club kan verschijnen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties