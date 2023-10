Transfervrije Jean-Paul Boëtius duikt plotseling op bij Eredivisie-club

Donderdag, 26 oktober 2023 om 09:39 • Wessel Antes

Jean-Paul Boëtius traint voorlopig mee met Sparta, zo laat de club donderdagochtend weten via de officiële kanalen. De 29-jarige Rotterdammer krijgt in zijn geboortestad de kans om aan zijn conditie te werken. Boëtius zit nog altijd zonder club, nadat zijn contract bij Hertha BSC in juli afliep.

Sparta maakt het nieuws middels een kort bericht op de clubwebsite wereldkundig. “Vanaf vandaag traint Jean-Paul Boëtius mee met de selectie van Sparta Rotterdam. De 29-jarige aanvallende middenvelder kan bij de Kasteelclub werken aan zijn conditie en weer volledig wedstrijdfit worden.”

Of Boëtius mogelijk een contract kan verdienen op Het Kasteel is vooralsnog onbekend. Zijn laatste Eredivisie-wedstrijd speelde de aanvallende middenvelder annex buitenspeler in 2018 bij Feyenoord, waarna hij voor 3,5 miljoen euro naar 1. FSV Mainz 05 vertrok.

In Duitsland speelde Boëtius de afgelopen jaren voor Mainz en Hertha. Hoewel hij inmiddels maar liefst 143 wedstrijden in de Bundesliga achter zijn naam heeft staan, is de rechtspoot er nog niet in geslaagd een nieuwe club te vinden.

Afgelopen zomer zou Boëtius op de radar staan bij AEK Athene en Panathinaikos, maar tot een transfer naar Griekenland kwam het uiteindelijk niet. Tonny Vilhena, een van zijn beste jeugdvrienden, tekende wel bij Panathinaikos.

In de zomer van 2022 trainde Boëtius, destijds ook al transfervrij, kortstondig mee bij Feyenoord. Arne Slot hakte uiteindelijk de knoop door om de enkelvoudig international van Oranje geen contract aan te bieden. Boëtius zelf stond open voor een derde termijn in De Kuip, maar de Stadionclub zag meer toekomst in Sebastian Szymanski.

In Nederland speelde Boëtius nog niet voor andere clubs dan Feyenoord. In twee verschillende periodes kwam het jeugdproduct tot 135 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 26 assists.