Transfersoap rondom Koopmeiners aanstaande? Atalanta reageert op interesse Juve

Atalanta voelt geen noodzaak om Teun Koopmeiners te verkopen. De middenvelder bracht onlangs het nieuws naar buiten dat hij na dit seizoen een stap hogerop wilde, waarna hij veelvuldig in verband werd gebracht met onder andere Juventus. Algemeen directeur Luca Percassi heeft gereageerd dat dat geen garantie is dat Koopmeiners deze zomer verkocht zal worden.

Onlangs vertelde Koopmeiners in een interview met De Telegraaf dat hij Atalanta na dit seizoen graag wilde verlaten voor een transfer naar de Europese top. De 26-jarige middenvelder heeft zijn werkgever daarvan op de hoogte gesteld, maar dat geeft geen garantie dat hij daadwerkelijk verkocht zal worden, aldus Percassi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Koopmeiners geniet momenteel naar verluidt interesse van Juventus. Ook ging het gerucht dat Liverpool belangstelling zou hebben in de diensten van de 21-voudig international van het Nederlands elftal. Algemeen directeur Percassi heeft nu tegenover de Italiaanse krant L’Eco di Bergamo gereageerd op deze geruchten.

“De financiële situatie van de club is solide, we hoeven niet te verkopen. Koopmeiners is nog niet verkocht aan Juve of een andere club en hij heeft ons ook niet gevraagd om verkocht te worden”, luidt de reactie van Percassi.

Deze reactie zou het begin kunnen zijn van een ware transfersoap rondom Koopmeiners. Verschillende Italiaanse media speculeerden de afgelopen dagen al gretig over een op handen zijnde transfer naar Juventus. De vertrekwens van Koopmeiners en de interesse van onder andere Juventus zouden weleens kunnen botsen met de houding van het bestuur van Atalanta.

Percassi lijkt namelijk nog geen afstand te willen doen van Koopmeiners. “We hebben niet de intentie hem te verkopen en blijven rustig onder de situatie. Ons transferbeleid is dat we elke beslissing zorgvuldig afwegen, in het belang van de club en de speler.”

Koopmeiners is ook dit seizoen weer van grote waarde voor Atalanta. In de Serie A staat hij momenteel alweer op tien doelpunten, een evenaring van zijn totaal van vorig seizoen. Ook zat hij deze periode weer bij de selectie van Ronald Koeman, maar moest hij afgelopen dinsdag het duel met Duitsland aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties