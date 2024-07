Transferblog Voetbalzone: Iñigo Córdoba verlaat Nederland na drie seizoenen

Nog even en dan gaan (in de meeste landen) de competities weer van start. Clubs hebben nog wat langer de tijd om de selecties op orde te krijgen. De transferperiode is in Nederland op 24 juni van start gegaan en duurt tot en met maandag 2 september. In dit blog houden we alle bevestigde binnen-, maar ook buitenlandse transfers bij. Uiteraard houden we je via de reguliere topics ook uitgebreid op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen in binnen- en buitenland.

Córdoba keert terug naar Spanje

Iñigo Córdoba heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan Burgos CF, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje. De Bask speelde de afgelopen drie jaar op de Nederlandse velden. Eerst een seizoen bij Go Ahead Eagles, daarna twee seizoenen bij Fortuna Sittard. De Limburgers houden geen transfersom over aan Córdoba’s vertrek.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!