Transfer van Yerry Mina betekent waarschijnlijk goed nieuws voor Ajax

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 16:16 • Bart DHanis

Yerry Mina mag zich officieel speler van Fiorentina noemen. De Colombiaanse centrumverdediger was transfervrij na zijn vertrek bij Everton en heeft in Italië een contract getekend tot medio 2024 met een optie voor een extra jaar. De overstap van Mina betekent goed nieuws voor Ajax, daar la Viola Josip Sutalo ook als optie zag om de verdediging te versterken.

Directeur voetbalzaken bij Ajax Sven Mislintat werkt al langer aan de komst van Sutalo. De Kroatische mandekker moet in Amsterdam Jurriën Timber vervangen. Hij maakte eerder deze zomer voor veertig miljoen euro de overstap naar Arsenal. Naar verluidt vraagt Dinamo Zagreb, werkgever van Sutalo, tussen de 25 en 30 miljoen euro voor zijn diensten. Als Ajax bereid is om dat bedrag te betalen, dan moet de club mogelijk nog wachten tot na de voorrondes van de Champions League, waarin Zagreb actief is.

Van Fiorentina heeft Ajax in ieder geval geen last meer. Sutalo verscheen op de radar in Florence, toen de club Igor verkocht aan Brighton & Hove Albion. De Braziliaanse verdediger werd voor zeventien miljoen euro verkocht aan de Engelse club, die op zijn beurt de gehuurde Levi Colwill zag terugkeren naar Chelsea. Dat Fiorentina is afgehaakt betekent niet dat alle concurrenten weg zijn gevallen: naar verluidt zien naast Ajax ook Napoli en RB Leipzig een komst van Sutalo wel zitten.

Mina gaat bij Fiorentina anderhalf miljoen euro per jaar verdienen. De 28-jarige Colombiaan werd in 2018 voor twaalf miljoen euro van Palmeiras overgenomen door FC Barcelona. De Catalanen verkochten hem een half jaar later voor gigantische winst: Everton klopte aan met dertig miljoen euro. In Engeland kwam hij tot 99 wedstrijden, waarin hij 9 doelpunten maakte en 1 assist gaf.