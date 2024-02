Transfer Akpom lijkt van de baan na ‘onacceptabel’ tegenvoorstel van Ajax

Fabrizio Romano heeft donderdagavond meer details gedeeld over de eventuele transfer van Chuba Akpom naar Nottingham Forest. De spits zou zelf graag willen vertrekken naar de huidige nummer zestien van de Premier League, maar een vertrek 'lijkt van de baan', vertelt de Italiaanse transfermarktexpert.

"Nottingham Forest heeft een officieel bod ingediend ingediend bij Ajax", zo begint Romano zijn kennis over de eventuele transfer in zijn Deadline Day Show op livestreamplatform Kick.

Forest wil Akpom huren, met een optie tot koop van zestien miljoen euro, die verplicht wordt als de ploeg niet degradeert uit de Premier League, zo onthult Romano.

"Ajax heeft dit bod afgewezen en een tegenvoorstel gestuurd, wat heel anders is dan wat Forest op dit moment aanbiedt. De speler wil vertrekken", benadrukt de Italiaan. "Akpom dringt aan op een vertrek. Hij wil vechten voor een kans in de Premier League."

Even later meldt Romano in zijn stream een verdere ontwikkeling. "Op dit moment lijkt de transfer van Akpom van de baan. Ajax geeft geen groen licht en het tegenvoorstel is voor Nottingham Forest onacceptabel."

"Onder de huidige omstandigheden zullen de onderhandelingen niet verdergaan. Ofwel Ajax verandert de condities van de deal, of de transfer zal niet plaatsvinden", zo concludeert Romano.

Ook Mike Verweij van De Telegraaf deelt een update over de situatie rondom Akpom. Hij bevestigt dat de Engelsman de stap naar zijn thuisland wil maken en heeft meer informatie over het tegenvoorstel.

De Amsterdammers zouden zeventien in plaats van zestien miljoen euro verlangen en willen tevens meer zekerheid dat Forest Akpom in de zomer uiteindelijk over moet nemen. Die zekerheid zou komen in de vorm van een koopverplichting bij degradatie.

