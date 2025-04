Francesco Farioli heeft er spoedig een optie bij in de selectie van Ajax. Op beelden van de dinsdagtraining van de Amsterdammers is te zien dat Wout Weghorst is teruggekeerd. Farioli hoopte al in het duel met PSV over de boomlange spits te beschikken, maar dat kwam te vroeg.

Weghorst raakte geblesseerd in het gewonnen duel met Fortuna Sittard (0-2). Hij liep een gebroken teen op en zou zes weken uit de roulatie zijn, maar zijn herstelperiode nam meer tijd in beslag.

Inmiddels is de spits van Ajax voldoende hersteld om de groepstrainingen te hervatten richting de eindfase van het seizoen, al is het nog onduidelijk of hij komend weekend al inzetbaar is in het Eredivisie-duel met NAC Breda.

De afgelopen duels was de impact van het ontbreken van Weghorst beperkt, want sinds het uitvallen van de aanvaller heeft koploper Ajax het gat met PSV vergroot tot liefst negen punten.

Wel werd het team van Farioli door Eintracht Frankfurt uitgeschakeld in de Europa League. In de TOTO KNVB werd Ajax al in de achtste finale uitgeschakeld door AZ.