Trainer Brighton stak voorwerp in brand na vernedering tegen Nottingham Forest

Op 1 februari ging het compleet mis voor Brighton & Hove Albion, dat op bezoek bij Nottingham Forest met 7-0 verloor. Oranje-international Jan Paul van Hecke deed de hele wedstrijd mee en vertelt over de zeer opmerkelijke actie van trainer Fabian Hürzeler, die het seizoen liet ontbranden met een nogal opmerkelijke actie.

Na afloop van de wedstrijd en op het moment dat de Brighton-selectie weer in de kleedkamer was, besloot Hürzeler om er een aansteker bij te pakken en zijn tactiekboekje in brand te steken. Sinds dat moment draait Brighton geweldig.

Brighton zat rond de jaarwisseling in een moeilijke periode. Tussen eind november en medio januari 2024 wonnen the Seagulls niet één competitiewedstrijd.

Daarna boekte Brighton een zege op degradatiekandidaat Ipswich Town (0-2) en het tegenwoordig niet meer zo onverslaanbare Manchester United (1-3), voordat Brighton verloor van Everton (0-1) en Nottingham (7-0).

"We kregen een boost", blikt Van Hecke in gesprek met The Times terug op het 'aanstekermoment' van Hürzeler. "We keerden terug op het trainingscomplex en iedereen had hetzelfde gevoel. We hadden zoiets van: 'Nee, dit gebeurt ons niet.'"

Van Hecke stelt dat Hürzeler 'een paar dingen heeft veranderd' na de pijnlijke nederlaag tegen Nottingham. Zo werd de spelers verteld om directer te spelen, hoger druk te zetten en om met meer intensiteit te sprinten.

Toch stelt Van Hecke dat het mentale aspect het belangrijkst was om de ommekeer te bewerkstelligen. "Ik zei ook tegen de jongens: 'We moeten blijven doorgaan.' Het gaat om karakterontwikkeling. 'Oké, we kunnen een slechte wedstrijd spelen, maar we moeten dit veranderen.' Na dat moment, voelde je iets gebeuren."

Na het 'aanstekermoment' van Hürzeler, schakelde Brighton Chelsea uit in de FA Cup, won het in de Premier League van opnieuw van Chelsea en werden ook Southampton, Bournemouth en Fulham aan de kant gezet in competitieverband.

Tussendoor bekerde Brighton opnieuw verder in de FA Cup, door Newcastle United op St. James' Park te verslaan. Meest recent pakte de ploeg van Hürzeler een punt in het Etihad Stadium van Manchester City (2-2).

Brighton speelt zaterdagavond de kwartfinale van de FA Cup tegen uitgerekend Nottingham Forest. In de Premier League staat Brighton zevende, al heeft het als vierde geplaatste Chelsea slechts twee punten meer. Europees voetbal is binnen handbereik.

"Als je echte fans vraagt wat ze het liefst willen zeggen ze dat ze een trofee willen winnen, want Brighton heeft nog nooit een trofee op het hoogste niveau gewonnen," blikt Van Hecke vooruit op de komende periode.

"Je kunt je op beide dingen richten, en als je de FA Cup wint, dan krijg je ook een Europese plek (Europa League, red.). We staan twee punten achter de Champions League-plaatsen in de competitie. Daar liggen al grote kansen, en dan heb je ook nog de beker. Het zijn spannende tijden", aldus Van Hecke.