Trainer Ajax Vrouwen baart opzien met opvallende uitspraak over Feyenoord

Hesterine de Reus heeft in korte tijd voor een tweede keer een onhandige uitspraak gedaan. De trainer van Ajax Vrouwen komt uit Rotterdam en verborg voor de camera van ESPN niet dat zij vroeger vaak op de tribune van De Kuip te vinden was.

Over een week neemt De Reus het met Ajax op tegen Feyenoord. Ondanks dat ze warme gevoelens voor de havenstad heeft, staat De Reus voor de groep in Amsterdam.

"Ik kom natuurlijk uit Rotterdam, dus dat maakt het een hele bijzondere wedstrijd", laat de trainster weten. "Vroeger zat ik altijd met mijn vader op de tribune van De Kuip."

"Maar nu ben ik natuurlijk gewoon Ajax. Mijn familie zal het niet fijn vinden, maar ik ben nu gewoon Ajacied", schept De Reus duidelijkheid. "Ik wil winnen en jammer voor Feyenoord, maar volgende week gaan wij weer de toon zetten."

Niet lang geleden baarde De Reus ook al opzien met een opvallende uitspraak. Na de uitschakeling in de Champions League concludeerde zij dat het 'stiekem wel fijn' was dat Ajax zich nu kon richten op de Eredivisie. Een kleine week later kwam ze terug op haar woorden, die ze als 'ongelukkig' bestempelde.

Volgende week zondag gaan de Amsterdammers op bezoek bij Feyenoord. Ajax is onder De Reus sterk aan het seizoen begonnen, met drie zeges uit evenveel wedstrijden.

Feyenoord kwam pas tweemaal in actie. Het leverde de Rotterdammers, die onder leiding van staan van Jessica Torny, een winstpartij en een gelijkspel op.