Tottenham wint wéér en kan rustig wachten op uitslag in Manchester Derby

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 22:59 • Rian Rosendaal

Tottenham Hotspur heeft vrijdagavond de koppositie versterkt in de Premier League. Manager Ange Postecoglou zag zijn elftal met 1-2 winnen van stadsgenoot Crystal Palace, waardoor de voorsprong op nummer twee Manchester City is opgelopen naar vijf punten. The Citizens komen later dit weekeinde in actie tegen Manchester United. Son Heung-min scoorde alweer voor de achtste keer dit seizoen namens Tottenham, dat acht van de tien competitieduels won en nog immer ongeslagen is.

De koploper uit Noord-Londen, met Micky van de Ven als centrumverdediger, kwam wat stroef op gang op Selhurst Park. Na ruim een kwartier spelen echter dienden zich mogelijkheden aan voor achtereenvolgens Yves Bissouma, James Maddison en Richarlison. Doelpunten vielen desondanks niet te noteren voor the Spurs. Het was Palace dat in de slotfase van de eerste helft wat meer aandrong, maar ook de thuisclub wist de ban niet te breken in de stadsderby in Zuid-Londen.

Ongelukkig moment voor Joel Ward ??

De verdediger tikt de bal in eigen doel en dus staat koploper Tottenham op voorsprong ??



?? https://t.co/LZfYTNJkmh#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #CRYTOT #PremierLeague pic.twitter.com/wD8UhCxLKC — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 27, 2023

Tottenham kwam na 53 minuten dan eindelijk op voorsprong, al was daar wel hulp van Palace voor nodig. Maddison gaf binnen de zestien een harde voorzet op Richarlison bij de tweede paal, maar Joel Ward wilde daar een stokje voor steken. Helaas voor de rechtsback vloog de bal via zijn voet het doel in: 0-1. Het was niet echt verdiend te noemen voor Tottenham, dat vleugels leek te kregen van de gelukkige voorsprong en halverwege de tweede helft opnieuw toesloeg. Na een aanval over vele schijven was het Son die van dichtbij de 0-2 binnenprikte.

De achtste seizoenstreffer van de wederom uitblinkende Son leek het vertrouwen van Palace, waar Jaïro Riedewald negentig minuten op de bank bleef zitten, te hebben geknakt. Een tegenvaller voor manager Roy Hodgson in zijn vijfhonderdste duel als manager van een Engelse club, ook al deed Jordan Ayew in blessuretijd nog wel iets terug. Tottenham hield nadien stand en wacht nu rustig op de uitslag in de derby van Manchester van zondag. De lijstaanvoerder speelt op 6 november overigens weer een derby, ditmaal met Chelsea als opponent.