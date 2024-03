Tottenham Hotspur wint op de valreep, ondanks goal van Tahith Chong

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een nipte overwinning geboekt op Luton Town. Door een goal van Tahith Chong kwamen the Spurs nog op achterstand, maar door een eigen goal van Issa Kabore en een doelpunt van Heung-min Son werd er toch nog gewonnen: 2-1. Door de zege staan de Londenaren nu op de vierde plek in de Premier League. Het in degradatiegevaar verkerende Luton staat achttiende.

Tottenham, waar Micky van de Ven op de bank begon, kende een dramatische start. Al na drie minuten stond het op een 0-1 achterstand, en de gevierde man was Chong.

Na goed werk van Andros Townsend en een goede pass van Ross Barkley schoof Chong de bal in de lange hoek via de binnenkant van de paal binnen. Het was voor de Nederlander het vierde doelpunt van dit Premier League-seizoen.

Daarna waren the Spurs meermaals dicht bij de gelijkmaker. Bijvoorbeeld via Timo Werner, die de bal na een goede individuele actie net naast zag gaan.

De grootste kans voor de thuisploeg diende zich echter halverwege de eerste helft aan. Eerst omspeelde Son de keeper en zag hij zijn poging beide palen raken. Vervolgens werd een schot van Werner geblokt, en tot slot zag Pape Sarr zijn inzet van de lijn gehaald worden.

Vlak na rust was het alsnog raak voor Tottenham. Brennan Johnson gaf de bal laag voor, en bij de tweede paal leek Werner de bal voor het intikken te hebben. Kabore probeerde dat echter te voorkomen, maar schoot de bal daarbij in eigen doel: 1-1.

Tottenham ging door en Son zag zijn inzet gekeerd worden door Thomas Kaminski. Vlak voor tijd werd het echter alsnog 2-1: Johnson legde een lage voorzet van Werner terug, waarna Son kon scoren. Daar zou het bij blijven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties