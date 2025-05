Tottenham Hotspur wint de Europa League mede dankzij acrobatisch hoogtepunt Micky van de Ven ten koste van Manchester United

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond de Europa League gewonnen. In de finale in Bilbao was de ploeg van manager Ange Postecoglou met 1-0 te sterk voor Manchester United dankzij een goal van Brennan Johnson. Het is de eerste hoofdprijs voor the Spurs sinds 2008, toen de EFL Cup werd gewonnen. Tottenham Hotspur heeft met het winnen van de Europa League bovendien een ticket voor de groepsfase van de Champions League veroverd.

Zowel manager Rubén Amorim als Postecoglou maakte enkele opvallende keuzes in hun opstellingen. Zo zat Alejandro Garnacho op de bank bij Manchester United, terwijl Son Heung-min genoegen moest nemen met een reserverol bij Tottenham Hotspur.

De eerste helft was voor de neutrale toeschouwer bepaald geen lust voor het oog. Het spel lag vaak stil en er werd aan weerszijden veel balverlies geleden. Na een kwartier spelen kwam Amad Diallo enigszins in de buurt van het vijandige doel, maar zijn schot met buitenkant rechts ging hard voorlangs.

In de 42ste speelminuut kwam Tottenham plotseling op voorsprong. Na een voorzet van de linkerkant kreeg Johnson de bal in het vijfmetergebied voor zijn voeten. Via de hand van Luke Shaw frommelde de aanvaller de bal binnen: 1-0.

In de openingsfase van de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld en wissels bleven uit. Tottenham zakte verder in en loerde op de uitbraak, terwijl Manchester United niet bij machte was een doorbraak te forceren.

The Red Devils kwamen in de 68ste minuut dicht bij de gelijkmaker. Rasmus Hojlund leek de bal in een open doel te werken, daar doelman Guglielmo Vicario al verslagen was. Plotseling verscheen Micky van de Ven echter op de doellijn, die de 1-1 met een acrobatisch hoogstandje voorkwam.

Nadien kwamen onder meer Joshua Zirkzee en Garnacho nog binnen de lijnen en de druk op het doel van Vicario werd opgevoerd, maar een doelpunt werd niet meer genoteerd.