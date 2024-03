Tottenham Hotspur neemt na tien jaar definitief afscheid van clubicoon

Eric Dier wordt definitief overgenomen door Bayern München. De centrale verdediger werd afgelopen winter al gehuurd van Tottenham Hotspur en blijft nu definitief bij de club.

Dat komt omdat Dier vrijdagavond tegen SC Freiburg (2-2) zijn zevende duel van het seizoen speelde, waardoor Bayern hem nu definitief overneemt van Tottenham. De Duitse club betaalt 3,5 miljoen euro voor zijn diensten.

Dier heeft zich dus snel in de basis weten te spelen onder Thomas Tuchel. Van de zeven Bundesliga-duels die hij beschikbaar was, startte hij er vier. Drie keer kwam hij als invaller binnen de lijnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Max Eberl, de technisch directeur van de club, is enthousiast over de nieuwste ‘aanwinst’. “Hij is heel waardevol op het veld, maar ook met zijn ervaring”, valt er te lezen op de clubwebsite.

Dier zelf laat ook een stukje optekenen: “Ik ben blij in München. Nu ik zeker weet dat ik hier blijf, kan ik me volledig focussen op goed voetbal en wedstrijden winnen.”

Met de transfer van Dier komt er een einde aan liefst negen jaar bij Tottenham. De Engelsen namen de rechtspoot in de zomer van 2014 voor vijf miljoen euro over van Sporting Portugal, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Dier was jarenlang een belangrijke spil in het elftal van Mauricio Pochettino en ook onder José Mourinho, Nuno Espírito Santo en Antonio Conte kon hij doorgaans op veel minuten rekenen.

Onder Ange Postecoglou kreeg de verdediger annex middenvelder echter nauwelijks speeltijd. De teller stond dit seizoen pas op 198 speelminuten, verdeeld over 4 Premier League-wedstrijden. In totaal kwam Dier 364 keer in actie voor the Spurs.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties