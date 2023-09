Ajax en Oranje gewaarschuwd: Ferguson laat zich met hattrick zien bij Brighton

Zaterdag, 2 september 2023 om 20:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:03

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagavond in eigen huis een overtuigende zege op Newcastle United geboekt. Even Ferguson, die met Ierland over een week een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje speelt, was goed voor een hattrick. Callum Wilson was in de slotseconden namens de bezoekers nog goed voor een eretreffer: 3-1. Brighton stijgt door de overwinning naar de vierde plaats in de Premier League, Newcastle blijft veertiende.

Brighton werd eerder deze week bij de loting voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Ajax. Roberto De Zerbi had tegen Newcastle basisplaatsen in petto voor Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman. De manager zag zijn ploeg in de openingsfase gelijk twee keer goed wegkomen na rommelig uitverdedigen. Doordat Alexander Isak het vizier nog niet helemaal op scherp had, kropen the Seagulls door het oog van de naald. Aan de overzijde wist Nick Pope ternauwernood een doelpunt te voorkomen nadat een voorzet van Solly March gevaarlijk van richting werd veranderd door Matt Targett, die de geblesseerde Sven Botman verving.

Verbruggen toonde zich in een soortgelijke situatie eveneens alert toen een voorzet van Miguel Ángel Almirón bijna via Lewis Dunk in het doel van Brighton caramboleerde. De ban werd na 26 minuten uiteindelijk gebroken door de thuisploeg. Pope leverde een lange bal in bij Pervis Estupiñán, waarna de sluitpost doelpogingen van Kaoru Mitoma en Billy Gilmore nog wel wist te pareren. Uit de rebound was het vervolgens alsnog raak voor Ferguson: 1-0.

De marge werd halverwege de tweede helft verdubbeld door de achttienjarige Ier. Ferguson mocht vrij uithalen vanaf een meter of twintig en plaatste de bal met de nodige precisie in de rechterbenedenhoek: 0-2. Anthony Gordon liet hierna na om Newcastle terug in de wedstrijd te brengen. De aanvaller had de bal voor het inschieten na een teruggetrokken voorzet van Elliot Anderson, maar kwam niet verder dan een hopeloos rollertje.

Deze misser kwam the Magpies duur te staan, want Ferguson wist Pope luttele minuten later voor de derde maal te passeren. Ditmaal liet een van richting veranderd schot door Fabian Schär de doelman van Newcastle kansloos: 0-3. Verbruggen dacht in eigen huis de nul te houden, echter prikte Wilson in blessuretijd toch nog de 1-3 binnen.