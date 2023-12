Toptransfer naar Engeland lonkt voor Frimpong na uitlekken afkoopsom

Vrijdag, 1 december 2023 om 10:09 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:50

Jeremie Frimpong staat in de belangstelling van Arsenal, zo schrijft Fabrizio Romano namens CaughtOffside. Eerder deze week werd al duidelijk dat Frimpong een afkoopsom in zijn contract heeft staan en dat zijn huidige werkgever, Bayer Leverkusen, rekent op een vertrek van de rechtsback in de zomer van 2024.

De eerste gegadigde voor Frimpong dient zich dus al aan. Arsenal heeft met Jurriën Timber, Ben White en Takehiro Tomiyasu al de nodige opties voor de rechtsachter-positie, maar met Frimpong krijgt Mikel Arteta er mogelijk een meer aanvallend ingestelde rechtervleugelverdediger bij.

"Bayer Leverkusen onder Xabi Alonso is geweldig om naar te kijken ", zegt Romano. "En Frimpong is een van de belangrijkste spelers in het team met zijn geweldige prestaties als rechtsback."

Frimpong ligt goed in de markt en kan dus binnenkort een stap gaan maken. De wingback van Leverkusen en het Nederlands elftal heeft namelijk een afkoopclausule in zijn contract laten opnemen, zo meldde Florian Plettenberg eerder namens de Duitse tak van Sky Sport.

Dat betekent dat clubs Frimpong komende zomer voor een bedrag van veertig miljoen euro kunnen oppikken. Gezien de uitstekende prestaties van de verdediger in de Bundesliga lijkt de afkoopsom aan de lage kant te zijn. Transfermarkt schat zijn waarde op 45 miljoen euro.

In een eerder stadium zouden ook Bayern München en FC Barcelona interesse getoond hebben in Frimpong, aldus Romano. De belangstelling van de Spaanse grootmacht is echter redelijk bekoeld na het aantrekken (op huurbasis) van João Cancelo.

Namens Leverkusen staat de wedstrijdteller bij Frimpong inmiddels op 112. Daarin was hij goed voor 17 doelpunten en een indrukwekkende 27 assists. In het huidige Bundesliga-seizoen is de rechtspoot al helemaal op schot. In 12 wedstrijden was hij al bij 9 doelpunten direct betrokken.