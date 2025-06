Toptarget van Ajax is beslissend in invalbeurt op EK Onder 21

Jong Spanje heeft uitstekende zaken gedaan op het EK Onder 21. La Furia Roja keek lange tijd tegen een achterstand aan tegen Jong Roemenië, maar mede dankzij een assist van Ajax-doelwit Raúl Moro werd het in de slotfase toch 2-1.

Spanje, waar Moro net als in de eerste wedstrijd tegen Jong Slowakije (2-3 winst) bankzitter was, kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand. Louis Munteanu’s kanonskogel vloog heerlijk tegen de touwen: 0-1.

Spanje kreeg al snel de kans op de gelijkmaker, toen het een strafschop kreeg in de 26ste minuut. Spits Mateo Joseph van Leeds United schoot echter hopeloos naast.

Invaller Vladislav Blanuta dupeerde zijn ploeg in minuut 84 met een keiharde tackle en bijbehorende rode kaart. Een minuut later maakte Mikel Jauregizar gelijk. De Bask schot binnen met een fraaie afstandspegel.

In minuut 88 pakte Jong Spanje mede dankzij invaller Moro de voorsprong. De linksbuiten schepte de bal met veel gevoel tot bij Roberto Fernández Jaén, die van dichtbij binnenprikte: 2-1.

Spanje staat nu op zes punten en is dankzij het onderlinge resultaat tegen Slowakije en Roemenië al zeker van een plek bij de eerste twee en dus plaatsing voor de kwartfinale.