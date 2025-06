Wedstrijd WK voor clubs stilgelegd: iedereen verlaat stadion onmiddellijk

Het duel in Groep A tussen Palmeiras en Al Ahly FC op het WK voor clubs is donderdagavond bij een 2-0 tussenstand stilgelegd. In de 63ste minuut liep arbiter Anthony Taylor plots naar de kant, waar hij te horen kreeg dat de wedstrijd direct stilgelegd moest worden.

Vanuit veiligheidsoverwegingen kreeg de arbitrage rond de wedstrijd tussen de Braziliaanse en Egyptische ploeg door dat er na ruim een uur spelen niet verder gespeeld mocht worden.

In het MetLife Stadium in New Jersey worden namelijk zware regen- en onweersbuien voorspeld. Om de veiligheid van de supporters en spelers te waarborgen hebben alle aanwezigen het veld én de tribunes moeten verlaten.

Opvallend genoeg is er geen druppel regen gevallen in en rond het stadium, maar vanwege de veiligheidsprotocollen rond de dreigende onweersbuien is er toch besloten om de wedstrijd stil te leggen.

Het is vooralsnog onduidelijk of de wedstrijd donderdag uitgespeeld kan worden, of dat de teams vrijdag terug moeten keren om het duel af te ronden.

Palmeiras zal in ieder geval met een comfortabele 2-0 tussenstand de hervatting ingaan. Wessam Abou Ali noteerde kort na rust een eigen doelpunt, waarna José Manuel López namens Palmeiras de voorsprong verdubbelde.

Verder in Groep A zitten Inter Miami en FC Porto, die elkaar om 21:00 uur zullen treffen in het Mercedes-Benz Stadium te Atalanta.