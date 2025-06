Engelse media zijn volledig eensgezind over Tijjani Reijnders na debuut voor Manchester City

Tijjani Reijnders maakte woensdag zijn debuut voor Manchester City. Op het WK voor clubs deed hij de volledige negentig minuten mee tegen het Marokkaanse Wydad AC (2-0). Dit schrijven de Engelse media over het debuut van de Oranje-international.

Ruim een week geleden rondde Reijnders zijn transfer naar Manchester City af, woensdag zette Pep Guardiola hem direct in de basis op het WK voor clubs. Daarin maakte hij, ondanks zijn seizoenstotaal van 54 officiële wedstrijden, een uitstekende indruk, zo oordeelt de Britse pers.

The Guardian ziet dat er een veelzijdige middenvelder binnen is gehaald. “Deze wedstrijd liet ons zien dat Reijnders kan opereren in de ‘Rodri-rol’ voor Guardiola, ondanks dat hij is gehaald als nummer acht.”

“Het debuut van Reijnders was een van de positieve punten van de overwinning”, zo is ook The Daily Mail lyrisch. “Zijn onderscheppingen en spelinzicht waren allebei uitmuntend, in een gebied waar City vorig seizoen enorm kwetsbaar was. Hij moet alleen nog aanvoelen wanneer hij gedurfd moet spelen en wanneer niet. Al is dat makkelijker als nummer acht.”

Ook Manchester Evening News zag Reijnders een zelfverzekerde indruk maken. “Het niveau van de tegenstanders zal natuurlijk nog omhoog gaan, maar Reijnders zag er zeker uit op zijn positie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij naast Rodri zal gaan spelen op het middenveld.”

De BBC deelt louter complimenten uit aan de middenvelder, gebaseerd op data. “De hoeveelheid ruimte die hij dekte, demonstreerde zijn atletische vermogen en zijn bekwaamheid om belangrijke onderscheppingen te maken. Hij verankerde het middenveld van City gedurende het eerste uur voordat hij een meer vooruitgeschoven rol ging spelen toen Rodri werd ingebracht.”

Ook Guardiola zelf was tevreden over het debuut van de Nederlander. “We zijn echt tevreden. Reijnders is echt een hele goede speler. Je voelt het, je ruikt het. Als hij ritme krijgt, wordt hij top”, aldus de Spaanse oefenmeester.