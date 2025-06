'De bom gaat barsten bij Jong Oranje met zwaar ontevreden spelers'

Valentijn Driessen is absoluut niet te spreken over de keuzes van Michael Reiziger op het EK Onder 21. De bondscoach van Jong Oranje stapelt volgens de journalist fout op fout, terwijl collega Marcel van der Kraan zelfs een crisis verwacht in de selectie van Reiziger vanwege zijn beslissingen.

“Je blijft terugkomen op Mexx Meerdink”, zo begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Die heeft de potentie om het Nederlands elftal te halen, misschien volgend jaar al op het WK. Hij had bij Jong Oranje moeten zijn en dat is een enorme blunder van de KNVB: van Reiziger, van Nigel de Jong...”

“Er is totaal geen communicatie geweest tussen AZ en de KNVB. Na de blessure van Meerdink heeft Reiziger nooit meer contact opgenomen. Reiziger heeft ook geen contact gehad met Ronald Koeman, die eigenlijk boven hem staat.”

“Dit moet meegenomen worden in de evaluatiegesprekken van de KNVB. Want dit soort zaken kunnen het Nederlandse voetbal gewoon schaden. Meerdink is er nu de dupe van en hij krijgt al drek over zich heen, maar het zijn de beleidsbepalers die de drek over zich heen moeten krijgen.”

“Ik denk dat heel veel supporters dolblij zijn dat Reiziger geen coach van Ajax is geworden”, stelt Driessen. “Het is makkelijk functioneren in de schaduw, maar komt hij in het oog van de storm. Hij maakt opmerkelijke keuzes.”

“Ik ben benieuwd of de bom gaat barsten rond Milambo”, voegt collega-journalist Marcel van der Kraan eraan toe. “Reiziger haalt hem eruit, maar die jongen heeft dit jaar in de basis van Feyenoord en in de Champions League gespeeld. Dan denk ik: hoe kan je hem uit het elftal halen?”

“Als je bij Jong Oranje op de bank komt te zitten en je ziet anderen spelen die achter je in de hiërarchie staan... Er gaat een sfeer ontstaan met zwaar ontevreden spelers in die selectie. Als er spelers in de basis staan die het hele jaar nauwelijks leveren en de resultaten zijn niet goed...”, aldus Van der Kraan.