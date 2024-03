â€˜Toptalent Musiala kan Bayern verlaten: deze drie grootmachten willen toeslaanâ€™

‘Toptalent Musiala kan Bayern verlaten: deze drie grootmachten willen toeslaan’

Jamal Musiala kan op belangstelling van drie absolute topclubs rekenen. De talentvolle middenvelder van Bayern München weet niet zeker of hij zijn contract in Beieren wil verlengen en ondertussen zitten Chelsea, Liverpool en Manchester City op het vinkentouw. Dat is, althans, de lezing van Sport Bild.

Bayern kijkt ver vooruit en probeert voor te sorteren op de selecties van de toekomst. Der Rekordmeister hoopt dat Musiala onderdeel zal zijn van die toekomst en wil alvast met de creatieveling om tafel om een hernieuwde verbintenis.

De 21-jarige Musiala is nog niet zeker van waar hij zijn carrière wil vervolgen. Of hij verlengt bij Bayern hangt af van een tweetal factoren: het toekomstplan van de club en het salaris dat hij kan opstrijken in de Allianz Arena.

Dat laatste element kan voor Bayern een obstakel gaan vormen. De Duitse topclub staat erom bekend niet bereid te zijn eindeloos voor spelers te betalen en kan wat dat betreft vaak niet opboksen tegen clubs uit, bijvoorbeeld, de Premier League.

Een aantal Engelse clubs houdt de situatie van Musiala in de gaten. Chelsea, Liverpool en Manchester City zien naar verluidt in hem een welkome versterking.

Een transfer naar de Premier League zou voor Musiala een terugkeer naar Engeland betekenen. De 25-voudig international van Duitsland groeide op in het Verenigd Koninkrijk en doorliep de jeugdopleiding van Southampton en Chelsea.

Musiala heeft bij Bayern nog een contract tot medio 2026. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een waarde van 110 miljoen euro.

