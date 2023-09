Toptalent dat op radar van Feyenoord en Barça stond kiest voor curieuze overstap

Maandag, 18 september 2023 om 14:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:43

Fabricio Díaz heeft gekozen voor een merkwaardige transfer. Het toptalent uit Uruguay maakt de overstap van Liverpool FC Montevideo naar Qatar. Al-Gharafa gaat aan de haal met de handtekening van de verdedigende middenvelder, die ook in verband gebracht werd met Feyenoord, Barcelona, en Brighton & Hove Albion.

Feyenoord Transfermarkt weet althans te melden dat Díaz ook nadrukkelijk op de radar van de regerend landskampioen van Nederland stond. De twintigjarige controleur werd volgens Fabrizio Romano de afgelopen maanden ook gelinkt aan grote clubs als Barça en Brighton. Hij kiest nu echter voor een lucratief in Qatar. Al-Gharafa heeft ruim zes miljoen euro neergelegd om Díaz tot medio 2028 vast te leggen.

Díaz speelde in totaal 122 duels voor Liverpool FC, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 7 assists. De rechtspoot staat in zijn thuisland all langer te boek als groot talent en is aanvoerder van Uruguay Onder 20. Voor dit nationale jeugdelftal kwam hij in 27 interlands tot 8 treffers.

Díaz is zeker niet de eerste speler die deze zomer voor een overstap naar Qatar koos. Onder meer Marco Verratti en Philippe Coutinho vertrokken naar het Midden-Oosten. Eerstgenoemde liet Paris Saint-Germain na elf seizoenen achter zich voor Al-Arabi, dat naar verluidt een bedrag van zo'n 45 miljoen euro op tafel legde. Philippe Coutinho verliet Aston Villa op Deadline Day uiteindelijk toch nog op huurbasis voor Al-Duhail.