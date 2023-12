Topscorer Ronaldo scoort én levert fraaie assist na effectieve dubbele schaar

Al-Nassr heeft vrijdagavond een ruime overwinning geboekt in de Saudi Pro League. In eigen huis was het team van trainer Luis Castro met 4-1 te sterk voor Al-Riyadh. Een hoofdrol was weggelegd voor Cristiano Ronaldo, die de openingstreffer verzorgde en vervolgens een fraaie assist leverde op Otávio. In Saudi-Arabië bezet Al-Nassr met 37 punten uit 16 wedstrijd nog altijd de tweede plek achter Al-Hilal, dat 44 verzamelde in evenveel wedstrijden. Ronaldo voert met 16 goals de topscorerlijst aan; Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal) en Georges-Kévin N'Koudou (Damac) volgen met respectievelijk 14 en 13 goals.

Al-Nassr - Al-Riyadh 4-1

De thuisploeg vond de 1-0 voorsprong na 33 speelminuten. Vanaf de linkerflank bezorgde Sadio Mané een verfijnde voorzet op Ronaldo, die van dichtbij kon intikken. Ook bij de tweede treffer van Al-Nassr was er een hoofdrol weggelegd voor Ronaldo. De Portugese superster passeerde zijn directe tegenstander met een dubbele schaar en maakte ruimte voor de voorzet, die hij bij Otávio kreeg. Laatstgenoemde maakte geen fout in de afronding: 2-0.

La asistencia magistral de Cristiano Ronaldo, pero si la hace el otro sería portada en todas las revistas.

Lleva 8 asistencias en 15 partidos

Máximo goleador de la Liga..

Solo queda aplaudir al mas grande!!???pic.twitter.com/NrULLQ2hlF — ?????? ??? (@anybranez) December 8, 2023

Halverwege het tweede bedrijf werd het duel beslist door Anderson Talisca, die scoorde op aangeven van Mané. Hoewel Andre Gray nog wel wat terugdeed en de 3-1 aantekende, kwam de zege van Al-Nassr niet meer in gevaar. In de slotminuut van de wedstrijd zette Talisca de eindstand op het scorebord: 4-1.

