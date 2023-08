Topavond voor Chelsea: heerlijke solo Sterling en eerste goal Jackson

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 22:58 • Rian Rosendaal

Chelsea heeft vrijdagavond voor het eerst dit seizoen gewonnen in de Premier League. Op het eigen Stamford Bridge werd promovendus Luton Town eenvoudig met 3-0 verslagen. Raheem Sterling nam bijna de gehele productie van the Blues voor zijn rekening en was derhalve de held van het thuispubliek. In de slotfase tekende miljoenenaanwinst Nicolas Jackson voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Chelsea. Manager Mauricio Pochettino liet Ian Maatsen in de slotfase invallen. Noni Madueke bleef negentig minuten op de bank zitten.

Sterling was vanaf het begin dreigend en zijn aanvallende intenties betaalden zich al na een kwartier spelen uit. De vleugelaanvaller trok vanaf rechts naar binnen en ondanks de aanwezigheid van de nodige Luton-verdedigers wist hij de bal vakkundig in de verre hoek te plaatsen: 1-0. De bezoekers, met Tahith Chong die vanaf rechts opereerde, konden daar in de eerste helft weinig tegenover stellen. Pas in de slotfase werden the Hatters voor het eerst echt gevaarlijk, al werd de poging van Issa Kaboré op tijd geblokkeerd door de defensie van Chelsea. Kort daarna vloog een kopbal van Ross Barkley, ex-speler van de Londenaren, over het doel.

Chelsea was ook na rust sterker en de thuisclub had pech dat Enzo Fernández de paal raakte na een snelle counter. The Blues bleven geduldig de openingen zoeken en verdubbelden halverwege de tweede helft de voorsprong. Op aangeven van Malo Gusto bracht de uitblinkende Sterling de stand op 2-0 met een knal van binnen de zestien. Luttele minuten later gooide Chelsea de ontmoeting met de promovendus definitief in het slot. Jackson, voor 35 miljoen euro aangetrokken, tikte van dichtbij binnen en scoorde daarmee voor de eerste keer namens zijn nieuwe club.

Luton bleef met de steun van de meegereisde supporters dapper doorvechten, al was het duel al lang en breed gespeeld. Chong werd nog naar de kant gehaald en Maatsen kreeg van Pochettino speeltijd als vervanger van Ben Chilwell. Chelsea speelde de wedstrijd rustig uit en boekt de eerste zege van het nieuwe Premier League-seizoen, na een 1-1 gelijkspel tegen Liverpool en een 3-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United. Luton verliest voor de tweede keer deze jaargang en is derhalve nog puntloos.