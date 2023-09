Topaankoop FC Utrecht krijgt rood in vriendschappelijk duel na elleboogstoot

Donderdag, 7 september 2023 om 18:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:38

De vierde interland van Zidane Iqbal voor Irak is uitgelopen op een klein drama. De middenvelder pakte in het vriendschappelijke duel met India in de King's Cup een directe rode kaart wegens een elleboogstoot. Na afloop liet hij weten zich van geen kwaad bewust te zijn. "Er werd aan mij getrokken, ik probeerde los te komen."

Iqbal werd deze zomer als topaankoop gepresenteerd bij FC Utrecht. De Domstedelingen namen hem voor één miljoen euro over van Manchester United en schotelden de in Engeland geboren Irakees een vierjarig contract voor. Iqbal heeft zijn kwaliteiten voor het kwakkelende Utrecht echter nog niet kunnen tonen, daar hij voor de competitiestart op de training een blessure opliep en in de laatste twee duels niet van de bank af kwam.

Iqbal was fit genoeg om met Irak deel te nemen aan de King's Cup. In de halve finale van dat toernooi nam de ploeg van bondscoach Jesús Casas García het op tegen India. Aan het begin van de tweede helft, bij een 1-1 stand, betrad Iqbal het veld. In de blessuretijd verkocht Iqbal zijn directe tegenstander een elleboogstoot. De scheidsrechter was onverbiddelijk en toonde Iqbal een rode kaart. Irak, waar Heerenveen-verdediger Hussein Ali zijn debuut maakte, won uiteindelijk na strafschoppen en speelt zondag de finale tegen Thailand. Iqbal moet dan geschorst toekijken.

Iqbal miste door zijn blessure de eerste twee duels van het seizoen, maar was fit genoeg om op de bank te zitten tegen PEC Zwolle en Feyenoord. Trainer Michael Silberbauer, die na de 1-0 nederlaag in Zwolle ontslagen werd, deed tijdens dat duel geen beroep op Iqbal. Ook onder interim-trainer Rob Penders maakte de Aziaat geen minuten tijdens het met 1-5 verloren duel met Feyenoord. Iqbal zal hopen onder de kersverse trainer Ron Jans tot regelmatige speelminuten te komen.