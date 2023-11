‘Tom Egbers ’compleet overvallen‘ door persbericht van de NOS’

Dinsdag, 14 november 2023 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme

Tom Egbers is op geen enkele manier betrokken geweest bij de nieuwe opzet van het programma Studio Sport Eredivisie, zo weet het Algemeen Dagblad. De krant schrijft dat de presentator 'compleet overvallen' is door het persbericht dat afgelopen vrijdag naar buiten is gebracht door de NOS.

Egbers werd eerder dit jaar op non-actief gezet door de NOS na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De 66-jarige presentator zou zich schuldig hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Daarnaast had Egbers een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega.

Als gevolg van de onthulling haalde de NOS Egbers van de buis. De presentator was onder meer te zien in de uitzendingen van NOS Studio Sport Eredivisie en Andere Tijden Sport. De omroep gaf in maart aan dat Egbers ‘rust wilde bieden aan de redactie en het programma’.

Afgelopen vrijdag liet de NOS weten Studio Sport Eredivisie in een compleet nieuw jasje te steken. Zo ligt de presentatie voorlopig in handen van Gert van 't Hof, die Egbers al vanaf maart vervangt. Laatstgenoemde wist naar verluidt echter niets af van de koerswijziging.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Egbers via zijn advocaat de afspraak heeft gemaakt met de NOS dat ieder persbericht dat zijn werk raakt eerst aan hem wordt voorgelegd. Dat is afgelopen vrijdag niet gebeurd. De NOS stelt dat er te snel conclusies zijn getrokken.

"Er staat nergens dat Gert van ‘t Hof de enige, vaste presentator van het programma is, maar zo hebben de media het wel geïnterpreteerd", aldus een woordvoerder van de omroep. "De NOS en Tom zijn met elkaar in gesprek. Daar is op dit moment niets nieuws over te melden. Als dat wel zo is, zullen we dat doen."

Gesprekken over terugkeer

Bronnen melden verder aan het Algemeen Dagblad dat Egbers in gesprek is met de NTR over een terugkeer bij het programma Andere Tijden Sport. De Almeloër is al jaren het vaste gezicht van het programma en krijgt nu dus mogelijk de kans om terug te keren. De NTR ontkent dat er concrete gesprekken worden gevoerd.