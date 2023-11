5.460 toeschouwers trotseren storm Ciarán en zien Cambuur fors uithalen

Donderdag, 2 november 2023 om 20:39 • Rian Rosendaal

SC Cambuur heeft donderdag in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker met indrukwekkende cijfers afgerekend met MVV Maastricht: 4-1. De ploeg van trainer Henk de Jong keek voor rust nog tegen een achterstand aan, maar die was in no-time verdwenen. Cambuur wist maar liefst viermaal te scoren in de eerste helft en dat was ruim voldoende voor een plaats in de volgende ronde van het bekertoernooi.

Storm Ciarán hield Nederland behoorlijk in zijn greep deze donderdag, maar desondanks ging de bekerontmoeting in Leeuwarden gewoon door. 5.460 toeschouwers trotseerden de lastige omstandigheden en togen richting de Friese hoofdstad om Cambuur en MVV aan het werk te zien.

MVV, dat onlangs thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen Cambuur en een reis van circa 320 kilometer aflegde voor de uitwedstrijd in het hoge noorden, brak de ban in de achttiende minuut. Na een vlotte aanval, inclusief fraai overstapje, schoot de alerte Rayan Buifrahi raak namens de bezoekers uit Maastricht: 0-1.

Storm Ciarán raast over Leeuwarden! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2023

De feestvreugde aan MVV-zijde was tien minuten na de openingsgoal alweer helemaal verdwenen. Na een fraaie dribbel en bekeken steekpass van Remco Balk wist de mee opgekomen linksback Sekou Sylla namelijk op indrukwekkende wijze af te ronden: 1-1. Cambuur rook bloed en jaagde direct op nog een doelpunt.

Slechts twee minuten na de gelijkmaker werd Milan Smit gevloerd in de zestien, waardoor arbiter Jochem Kamphuis naar de stip wees. Smit had vanwege de storm moeite om de bal op de strafschopstip te houden, wat uiteindelijk wel lukte. De linksbuiten schoot vervolgens onberispelijk raak: 2-1.

Het mooiste doelpunt van de bekeravond in Leeuwarden werd vijf minuten voor rust gemaakt. Michael Breij trok vanaf links naar binnen, om vervolgens de bal met rechts bijzonder fraai in de verre hoek te knallen: 3-1. Diezelfde Breij slingerde in de slotminuut van de eerste helft een hoekschop de zestien binnen, waarna Roberts Uldrikis van dichtbij het laatste zetje kon geven voor de vierde Cambuur-treffer.

Koen Kostons raakte kort na rust nog wel de paal namens MVV, dat echter geknakt leek door de vierklapper voor rust en geen moment in staat was om een comeback te realiseren. Cambuur weet zaterdagavond wie de tegenstander is in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker, want dan wordt de loting verricht.