‘Toen ik bij Feyenoord zat konden we Mohammed Kudus van Nordsjaelland kopen’

Mohammed Kudus is niet geslaagd bij Ajax, zo stelt Rafael van der Vaart maandagavond bij Rondo. De 23-jarige creatieveling vertrok afgelopen weekend voor minimaal 43 miljoen euro naar West Ham United, waar hij een vijfjarig contract tekende. Van der Vaart is van mening dat Kudus bij Ajax nooit zijn volledige potentie heeft kunnen laten zien omdat hij op het middenveld plaats moest maken voor andere spelers.

Marco van Basten begrijpt niet dat Ajax Kudus in de slotdagen van de zomerse transferwindow nog heeft laten gaan. “Voor wie ga je nu nog naar het stadion?", vraagt de analyticus zich hardop af. Van der Vaart, die zichzelf bij de Kudus-fanclub schaart, vindt de Ghanees wel een goede speler, maar stipt aan dat hij bij Ajax op het middenveld plaats moest maken voor anderen.

“Ik ken hem uit Denemarken, het is een waanzinnige speler”, geeft Van der Vaart aan. “Toen sprak ik met Overmars en hij zei: ‘Dit is de allerbeste aankoop die ik ooit heb gedaan.’ Hij werd alleen niet altijd opgesteld. Kudus is niet echt geslaagd." Advocaat, die tussen 2019 en 2021 trainer van Feyenoord was, komt vervolgens met een opmerkelijke verhaal. “Toen ik bij Feyenoord zat wilden we hem kopen. We konden hem kopen voor 7,5 miljoen, maar we hadden nog geen 50.000 euro.”

Drie jaar Ajax

Kudus kwam in juli 2020 binnen bij Ajax, dat negen miljoen euro voor hem betaalde aan het Deense Nordsjaelland en een vijfjarig contract uitdeelde. De aanwinst van West Ham verlaat Ajax drie jaar later met 87 duels (27 doelpunten en 12 assists) achter zijn naam. Kudus, 24-voudig international van Ghana, vulde zijn prijzenkast in de Johan Cruijff ArenA aan met twee landstitels en de TOTO KNVB Beker.