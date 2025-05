Toekomst van Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis lijkt duidelijk: 'Zaakwaarnemer rondt de deal volgende week af'

Niets lijkt een contractverlenging van Paul Simonis bij Go Ahead Eagles nog in de weg te staan. De kans is heel groot dat de veertigjarige succestrainer zijn verbintenis in Deventer volgende week verlengt.

Het zijn mooie weken voor Simonis. De trainer legde onlangs met Go Ahead Eagles beslag op de TOTO KNVB Beker. Simonis wordt daar op korte termijn voor beloond met een nieuw contract, lijkt het.

“Het gaat hartstikke goed”, zegt de oefenmeester in gesprek met de Stentor over de onderhandelingen. “Het gaat nu één of twee keer heen en weer en volgens mij komt mijn zaakwaarnemer volgende week hier om de deal af te ronden.”

“Je mag het mij volgende week nog een keer vragen en dan sta ik hier met een ‘ja’”, aldus de trainer. Simonis staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen in het betaald voetbal. De trainer kwam vorig jaar zomer over van sc Heerenveen, waar hij de assistent-trainer van Kees van Wonderen was.

Simonis ging een paar dagen na de bekerfinale al in op zijn toekomst bij Go Ahead Eagles. “Ik werk hier al drie jaar en alle jaren waren geweldig, dus ik besef me heel goed wat ik hier heb. Dat zal ik niet zomaar inruilen voor ergens een stuiver meer.”

Go Ahead Eagles lijkt ook komend seizoen dus geleid te worden door Simonis, die nu over een verbintenis tot medio 2026 beschikt.