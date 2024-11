Timber terug in basis Feyenoord, Bijlow start op de bank tegen Manchester City

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zijn opstelling voor het Champions League-duel met Manchester City bekendgemaakt. Quinten Timber keert terug in de basis, terwijl Justin Bijlow op de bank begint. Thomas Beelen, die zaterdag nog startte tegen sc Heerenveen, is bankzitter. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Bijlow moest zaterdag het treffen met sc Heerenveen uit voorzorg missen. De Rotterdammer keert terug in de selectie, maar ziet Timon Wellenreuther dinsdagavond de voorkeur krijgen.

Bart Nieuwkoop keert terug in de verdediging, waar hij aan de rechterkant de kans krijgt zich te laten zien. De pas weer herstelde Jordan Lotomba begint op de bank. Gernot Trauner en Dávid Hancko vormen het centrum, Gijs Smal is de linksback van dienst.

Op het middenveld vallen er geen verrassingen waar te nemen. Timber, die enige tijd kampte met enkelklachten, is klaargestoomd voor Man City-uit. De aanvoerder vormt deze linie met Hwang In-beom en nummer 10 Antoni Milambo.

Centraal voorin krijgt Julián Carranza andermaal de kans. De Argentijn, die tegen Heerenveen de openingstreffer voor zijn rekening nam, wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

"We hebben heel veel wedstrijden van ze bekeken”, analyseerde Priske Manchester City, dat zijn laatste vijf wedstrijden verloor. “Het is nog steeds een erg goed team en hebben een aantal zeer goede spelers. Voor mij is het nog steeds het beste team ter wereld. Ze hebben overal veel kwaliteit rondlopen.”

“Ik denk dat ze ook wat pech hebben gehad tegen Tottenham Hotspur (0-4, red.). Voor hun eerste goal kreeg City een paar grote kansen. Tottenham sloeg een aantal keer genadeloos toe in de tegenaanval. We weten dat dat ook een wapen van ons is, maar we zullen, zeker verdedigend, een perfecte wedstrijd moeten spelen. Individueel en als team.”

Opstelling Manchester City: Ederson, Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Gündogan, Bernardo, Nunes; Foden, Haaland, Grealish

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.