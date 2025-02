Feyenoord wacht woensdag een uiterst belangrijke clash in de tussenronde van de Champions League. In De Kuip is het AC Milan van Tijjani Reijnders de tegenstander. De middenvelder schoof dinsdag in aanloop naar het duel aan op de persconferentie in Rotterdam en onthulde contact te hebben gehad met Quinten Timber.

Reijnders groeit bij Milan steeds meer uit tot een hele grote meneer. De twintigvoudig international van het Nederlands elftal begint steeds meer zijn stempel te drukken op het elftal en was onlangs nog trefzeker in de stadsderby tegen Inter Milan (1-1). Reijnders merkt zelf ook hoe zijn ontwikkeling in een stroomversnelling is beland.

“Het gaat goed dit seizoen. Ik merk natuurlijk wel dat mijn status groeit, maar ik blijf altijd hard werken. Ik hoop dat zo lang mogelijk door te trekken. Ik zal altijd met beide benen op de grond blijven staan, dat moet ook. Er zijn belangrijkere dingen om me mee bezig te houden, zoals het winnen van wedstrijden”, zo vertelt Reijnders op de persconferentie.

Natuurlijk betekent de ontmoeting tussen beide ploegen ook het weerzien van Santiago Gimenez. De spits vertrok afgelopen winter voor zo’n 35 miljoen euro naar Milaan en keert dus razendsnel terug in De Kuip. De Mexicaan is door de spelersgroep met open armen ontvangen, zo vertelt Reijnders.

“Dat is zeker niet alleen via mij gegaan, maar de hele groep heeft hem juist met open armen ontvangen. Dat geldt voor iedereen die is gekomen deze winter. Je ziet het, hij is meteen belangrijk geweest voor ons”, doelt Reijnders op het doelpunt van Gimenez in de wedstrijd tegen Empoli (0-2 zege).

Reijnders onthulde ook contact te hebben gehad met Feyenoord-aanvoerder Timber vanwege een speciaal verzoek. “We hebben het heel even over de wedstrijd gehad, het is leuk dat we elkaar ontmoeten. Ik had Quinten ook even nodig omdat hij mij aan kaartjes kon helpen”, lacht hij. “Mijn broertje Eliano zit nu woensdag ook in het stadion.”

Timber ging op de persconferentie ook kort in op het contact met Reijnders “Dat ging niet per se over de wedstrijd, maar ook over de kaartjes”, vertelt hij lachend. “Ik ken hem natuurlijk van het Nederlands elftal, hij heeft geweldige kwaliteiten. Maar we hebben iets recht te zetten voor de club en voor de supporters.”