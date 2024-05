Tiental Bayer Leverkusen toont karakter na echec in EL en verovert beker

Bayer Leverkusen heeft zaterdagavond beslag gelegd op de DFB-Pokal. In het Olympiastadion in Berlijn werd met 0-1 gewonnen van 1. FC Kaiserslautern uit de 2. Bundesliga. Granit Xhaka was met een schitterend doelpunt de matchwinner van Leverkusen, dat het duel met tien man eindigde na de rode kaart voor Odilon Kossounou kort voor rust. De dubbel is een feit, want het elftal van trainer Xabi Alonso werd enkele weken geleden voor het eerst in de clubhistorie landskampioen.

Er waren revanchegevoelens bij Leverkusen, dat woensdag vrij kansloos met 0-3 verloor van Atalanta in de finale van de Europa League. Kaiserslautern toonde echter geen ontzag in de beginfase en doelman Lukas Hradecky moest handelend optreden toen Daniel Hanslik een poging waagde. Het werd ook snel duidelijk dat Jeremie Frimpong op rechts zowel aanvallend als verdedigend veel arbeid moest verrichten.

Leverkusen nam de leiding na ruim een kwartier spelen. De bal rolde voor de voeten van Xhaka, die van net buiten de zestien raakschoot in de linkerhoek: 0-1. De vreugde was groot bij de Zwitser en zijn ploeggenoten. Die Werkself gingen direct op zoek naar de tweede treffer, die er mede door het stugge verdedigen van Kaiserslautern niet kwam in de eerste helft in Berlijn.

Kort voor het rustsignaal moest Leverkusen opeens met tien man verder. Kossounou ging er met gestrekt been in en moest met zijn tweede gele kaart inrukken. De landskampioen leek van slag, want kort nadien schoot Tobias Raschl maar net langs het doel van Hradecky. Alonso greep halverwege in en liet Patrik Schick en Jonas Hofmann achter in de kleedkamer. Josip Stanisic en Amine Adli waren hun vervangers.

In de beginfase van de tweede helft lag de bekerfinale even stil vanwege vuurwerk op de tribune. Na de hervatting was zowel Stanisic als Adli dicht bij de 0-2 voor Leverkusen. Kaiserslautern probeerde te profiteren van de overtalsituatie, al liet Hradecky zich niet verrassen door de poeier van voormalig Sparta Rotterdam-speler Ragnar Ache.

Met nog een kwartier op de klok stuurde Florian Wirtz Frimpong weg. De rechtspoot omspeelde de doelman van Kaiserslautern, maar was vervolgens niet egoïstisch genoeg. Frimpong zette voor, maar kon geen ploeggenoot bereiken. Leverkusen verzuimde dus om de finale van de DFB-Pokal te beslissen in de slotfase.

Leverkusen maakte ondanks de ondertalsituatie een redelijke comfortabele indruk. De 0-1 voorsprong werd over de streep getrokken, waardoor de dubbel een feit is voor het elftal van Alonso. De minieme overwinning in de bekerfinale in de Duitse hoofdstad werd uitbundig gevierd door spelers en supporters.

