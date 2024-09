Tienkoppig Turkije ontsnapt in Wales en heeft eerste Nations League-punt binnen

Turkije heeft zijn eerste punt van deze Nations League-campagne te pakken. Makkelijk ging dat bepaald niet, daar de ploeg van bondscoach Vincenzo Montella het heel lastig had in en tegen Wales. Baris Yilmaz pakte bovendien rood na ruim een uur spelen, maar Turkije hield stand: 0-0.

Bij Turkije kreeg voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü een basisplaats op de 10-positie. Hij stond achter spits Yilmaz en naast vleugelspelers Arda Güler (rechts) en Kenan Yildiz (links). Kerem Aktürkoglu, die Galatasaray onlangs verliet voor Benfica, begon op de bank.

Wales was in de openingsfase beter dan Turkije en dat spelbeeld zou gedurende de wedstrijd vrijwel niet veranderen. Voormalig Arsenal-ster Aaron Ramsey kreeg al na enkele minuten een reuzenkans, toen hij bediend werd door Connor Roberts en nipt over kopte.

Turkije kreeg maar geen grip op de wedstrijd, en moest toestaan dat Wales vaak in de buurt van doelman Mert Günok kwam. Sorba Thomas bezorgde de bal bij Joe Rodon, die niet helemaal leek te rekenen op de mogelijkheid en over schoot. Thomas dacht even later wel te scoren, maar dat deed de buitenspeler van FC Nantes in buitenspelpositie.

De enige echte Turkse kans voor rust kwam in de blessuretijd van de eerste helft. Kaan Ayhan werd bereikt uit een hoekschop en kopte over. Wales ging na rust vrolijk verder met het goede spel en met het missen van kansen. Zo was Thomas opnieuw ongelukkig, toen hij net naast schoot.

Turkije liet zich daarna wel even zien via Yilmaz, die zijn inzet op het dak van het doel zag belanden. Die kans kantelde de wedstrijd niet. Sterker nog: Brennan Johnson en Harry Wilson hadden de pech dat hun vlammende schoten ternauwernood naast het doel van Günok belandden.

De druk op Turkije werd groter toen Yilmaz zijn tweede gele kaart kreeg, na een harde overtreding op de voet van Neco Williams. Kökçü werd een minuut later afgelost door Hakan Çalhanoglu.

Met de Inter-ster in het veld hervond Turkije wat controle en kwam het in de slotfase zelfs dicht bij de overwinning, maar Johnson verdedigde goed mee en verwekte een voorzet tot hoekschop. Uit een volgende corner moest Danny Ward redden op een kopbal van Abdülkerim Bardakci.