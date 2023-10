Tienkoppig Besiktas geeft 2-0 voorsprong in slotfase helemaal weg: 2-3

Donderdag, 5 oktober 2023 om 20:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:00

Besiktas heeft een haast ongelooflijke nederlaag geleden in de Conference League. Vincent Aboubakar leek zijn ploeg met een dubbelslag naar een overwinning te leiden, maar in het laatste half uur ging het helemaal mis. Valentin Rosier pakte na een uur spelen zijn tweede gele kaart, al leek dat de De Zwarte Adelaars niet te deren. In de laatste tien minuten scoorde Lugano echter drie (!) keer, waardoor de Turkse toeschouwers gedesillusioneerd achterbleven: 2-3. Besiktas heeft één punt verzameld in Groep D, terwijl Lugano er nu vier heeft.

Günes moest het stellen zonder de geblesseerde sterkhouder Gedson Fernandes, waardoor het middenveld bestond uit Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan en Amir Hadziahmetovic. In de spits werd Aboubakar geflankeerd door Rachid Ghezzal (rechts) en Cenk Tosun (links). Onder meer voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica moest het doen met een plek op de bank.

Ondanks de duidelijke favorietenrol voor Besiktas was Lugano de eerste ploeg die gevaarlijk werd. Zan Celar zag zijn schot echter net naast gaan. Besiktas gaf in de openingsfase niet thuis en kwam in eerste instantie niet verder dan een gekraakt schot van Aboubakar.

Besiktas had het lastig en moest toestaan dat Celar een nieuwe poging kon wagen. Dit keer ging zijn schot hoog over. Ruim vijf minuten voor rust pakte de ploeg uit Istanbul alsnog de leiding. Een voorzet van Ghezzal kwam terecht bij Aboubakar, die met een fraaie duikkopbal doel trof: 1-0.

Enkele minuten later ging Ghezzal neer in de zestien, maar een penalty leverde dat ondanks de nodige protesten niet op. Op slag van rust kreeg Jonathan Sabbatini nog een goede kopkans. Hij deed zijn inzet echter over belanden.

Zeven minuten na rust leek het duel gespeeld. Aboubakar pikte de bal op op het middenveld, dribbelde richting doel en vond met links de verre hoek: 2-0. Lugano speelde een prima wedstrijd en na de tweede gele kaart voor Rosier ging het mis. Ignacio Aliseda schoot allereerst prima binnen vanaf een meter of veertien en vijf minuten later werd het 2-2. Shkelqim Vladi schoot van dichtbij binnen.

Het kon nóg erger voor Besiktas, zo bleek in de 90ste minuut. Eric Bailly poogde een harde poging weg te koppen, maar deed de bal in zijn eigen net belanden. Besiktas had daarna nog zes minuten aan extra tijd om een gelijkmaker te forceren, maar de Zwitsers hielden vol en completeerden de stunt.