Winnend Besiktas dankt Vincent Aboubakar voor verwoestende uithaal

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:03 • Jonathan van Haaster

Besiktas heeft gedaan wat het moest doen in de Turkse Süper Lig. De Zwarte Aderlaars waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor stadgenoot Istanbulspor. De score werd al na zes minuten geopend door Vincent Aboubakar. Vlak voor tijd gooide Rachid Ghezzal het duel in het slot vanaf de stip. Besiktas klimt dankzij de zege naar de vierde plaats. Istanbulspor staat negentiende.

Bijzonderheden:

Besiktas kon haast niet beter beginnen aan het duel. De thuisploeg kwam in balbezit dankzij slecht uitverdedigen bij de bezoekers. Salih Uçan bracht de bal bij Aboubakar, die met een verwoestende uithaal de korte hoek vond: 1-0. Een klein kwartier na rust dacht Besiktas een strafschop te krijgen na hands van Florian Loshaj. De arbiter kwam echter terug op zijn beslissing, waardoor de 1-0 op het scorebord bleef staan. Onur Bulut dacht alsnog voor de 2-0 te zorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor tijd kreeg Besiktas wél een strafschop die bleef staan. Na een handsbal ging de bal op de stip en Ghezzal faalde vanaf elf meter niet: 2-0.

