Thomas Tuchel gaat vrijdag zijn debuut maken als bondscoach van Engeland. De Duitser neemt het met zijn ploeg op tegen Albanië voor de WK-kwalificatie. In een interview met ITV gaat Tuchel in op zijn mening over de speelstijl die Engeland hanteerde onder toenmalig bondscoach Gareth Southgate en over het weer oproepen van Ajax-middenvelder Jordan Henderson.

“Of Engeland een duidelijke speelstijl had op het afgelopen EK? Nee”, aldus Tuchel. “Er ontbrak identiteit, duidelijkheid, ritme en de vaste patronen bij het voetbal dat ze speelden. Ook de vrijheid van de spelers en de honger om te willen winnen was niet aanwezig.”

“Ze waren banger om uitgeschakeld te worden op dat toernooi, dan het enthousiasme en de honger te hebben om het te winnen”, voegt Tuchel toe. “Er ontbreekt gewoon enthousiasme binnen de ploeg. Mensen moeten voelen dat wij het team zijn om te verslaan.”

Henderson keerde na een lange periode weer terug bij Engeland. Tuchel ziet hem dan ook meteen als een belangrijke schakel. “Hij is de lijm in elk team waar hij gespeeld heeft.”

“Ik ben overtuigd van hem”, zegt Tuchel. “Toen ik instapte, was ik niet meteen van plan om hem terug te halen naar de selectie, maar zijn naam is heel vaak in discussies gevallen met spelers, stafleden en de bond. Na die gesprekken was het een logische keuze.”

“Zes weken geleden belde ik hem voor het eerst. We zaten toch zeker wel vijftien tot twintig minuten aan de telefoon met elkaar. Hierdoor was ik toch wel overtuigd: Hij moet in mijn selectie zitten.”

De wedstrijd Engeland - Albanië wordt gespeeld op vrijdagavond om 20:45 uur op Wembley. Maandag is de tweede interland voor Tuchel. Dan komt Letland op bezoek.