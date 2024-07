Bayern München-aanvaller Thomas Müller volgt voorbeeld van Toni Kroos en zwaait af bij Duitsland

Thomas Müller zwaait definitief af als international van Duitsland. De 34-jarige aanvaller maakt dit maandag bekend via een speciale videoboodschap. Müller kwam tot 131 interlands en veroverde in 2014 de wereldtitel. Hij blijft nog wel gewoon actief voor Bayern München.

"Na 131 interlands en 45 goals neem ik afscheid", zo laat Müller weten op YouTube. "Ik heb de eer gehad om op vier WK's en vier EK's uit te mogen komen. Ik heb tegen de beste spelers gespeeld en de kleedkamer gedeeld met fantastische ploeggenoten."

"Ik heb de wereldbeker omhoog mogen houden en ben altijd trots geweest om voor mijn land te mogen uitkomen", voegt de ervaren aanvaller daaraan toe. "We hebben samen successen gevierd, maar ook tegen de tranen gevochten. Ik ben de fans en mijn ploeggenoten bij Duitsland zeer dankbaar."

"Ik zal vanaf heden dus niet meer als international fungeren, maar als supporter op de tribune. Hopelijk blijven jullie Duitsland steunen richting het WK in 2026. Dat ga ik namelijk ook doen", doet de enkelvoudig wereldkampioen een oproep aan de achterban.

Hing in de lucht

Dat Müller zou gaan stoppen als international, leek een publiek geheim te zijn. De aanvaller hintte daar al op na de 1-2 nederlaag tegen Spanje in de kwartfinale van het EK. "Het is heel goed dat dit mijn laatste wedstrijd voor Duitsland was”, zei Müller in gesprek met de Duitse tak van

Ilkay Gündogan zei na de uitschakeling tegen Spanje de knoop nog niet te hebben doorgehakt. “Ik ga er nog een paar dagen over denken. Dan neem ik een beslissing over mijn toekomst.”

Van Toni Kroos was reeds bekend dat hij zou gaan stoppen als international. Zijn loopbaan als clubspeler kwam ten einde na de 0-2 overwinning van Real Madrid op Borussia Dortmund in de finale van de Champions League.

