Thijs Dallinga tekent met fraaie kopbal voor competitietreffer nummer dertien

Thijs Dallinga heeft zich andermaal laten gelden in de Ligue 1. De Groningse spits van Toulouse noteerde vrijdagavond alweer zijn dertiende competitietreffer van het seizoen. Genoeg voor een resultaat was het echter niet, daar Montpellier met 1-2 zegevierde. Toulouse en Montpellier staan met veertig punten in de middenmoot.

Dallinga kreeg al vroeg in de wedstrijd enkele goede mogelijkheden om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Zo werd zijn kopbal fraai gekeerd door Montpellier-goalie Dimitry Bertaud en was ook de rebound niet besteed aan Dallinga. Enkele minuten later wisten de bezoekers zelfs de voorsprong te grijpen via Téji Savanier, die de kruising vond met een geweldige volley: 0-1.

Toulouse wist zijn rug echter al snel te rechten. Cristian Casseres slingerde de bal voor het doel en zag Dallinga met een machtige kopbal voor de gelijkmaker tekenen: 1-1. Voor rust kreeg Toulouse nog meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen. De treffer van Rotterdammer Zakaria Aboukhlal werd echter afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Dallinga stuitte op Bertaud.

Het was niet de avond van Aboukhlal, die ook na rust een treffer zag worden afgekeurd wegens buitenspel. Het werd Toulouse in principe makkelijker gemaakt na de directe rode kaart voor Savanier, maar de werkelijkheid bleek anders. Khalil Fayad profiteerde van een glijpartij in de Toulouse-defensie en schoof beheerst binnen: 1-2. Rasmus Nicolaisen pakte vlak daarna zijn tweede gele kaart, waardoor beide ploegen de wedstrijd met tien man eindigden.

