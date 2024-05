Thijs Dallinga scoort bij winnend Toulouse op afscheidsavond Mbappé bij PSG

Paris Saint-Germain heeft in het eigen Parc des Princes een nederlaag geleden tegen Toulouse FC. De kampioen van Frankrijk oogde nauwelijks gemotiveerd en had ook geen recht op drie punten. Kylian Mbappé zette zijn ploeg nog vroeg op voorsprong, maar Thijs Dallinga, Yann Gboho en Frank Magri zorgden ervoor dat de punten meegingen naar Toulouse: 1-3.

PSG speelde niet in de sterkst mogelijke basisopstelling, daar onder anderen Marquinhos, Achraf Hakimi en Ousmane Dembélé op de bank mochten beginnen. Ook Gianluigi Donnarumma ontbrak, waardoor Arnau Tenas het doel van de Parijzenaren verdedigde.

Mbappé stond wel in de basis in wat voor hem de laatste thuiswedstrijd was in het tenue van PSG. De superster maakte deze week definitief bekend dat hij in de zomer zou vertrekken en trakteerde de fans al binnen tien minuten op een afscheidscadeautje.

Een lange trap van doelman Tenas vloog over alles en iedereen heen, waardoor Mbappé kon controleren en meteen oog in oog met Toulouse-doelman Guillaume Restes kwam te staan. Mbappé bleef rustig, speelde de doelman uit en rondde met links koeltjes af in het lege doel: 1-0.

Bij een afscheid hoort een ?????????????????? ??

Lang konden de Parijzenaren niet genieten van de voorsprong. Vijf minuten na de openingstreffer was het Dallinga die na een slimme steekpass de bal met links langs Tenas schoot. Het was voor de Nederlander alweer zijn veertiende goal in de Franse competitie dit seizoen.

In de eerste helft was Marco Asensio het dichtst bij een tweede doelpunt namens PSG. De Spanjaard knalde uit een lastige hoek via de paal in het zijnet. Daarna was de wedstrijd lange tijd redelijk in balans, met beide ploegen die op zoek gingen naar de voorsprong.

Die voorsprong kwam er halverwege de tweede helft voor de bezoekers uit Toulouse. Yann Gboho kwam op de rand van het zestienmetergebied aan de bal, dribbelde wat naar binnen en schoot met een prachtige krul raak in de rechterbovenhoek: 1-2.

In de slotfase leek PSG het wel welletjes te vinden en ging het nauwelijks meer op jacht naar de gelijkmaker. In de allerlaatste seconden liep het zelfs nog tegen de 1-3 van Magri aan. Op zaterdag 25 mei zal er nog één belangrijke wedstrijd plaatsvinden voor de Frans landskampioen. Dan wordt in Lille de bekerfinale gespeeld tegen Olympique Lyon.

