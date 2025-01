Thijs Dallinga maakt tegen AS Roma zijn tweede Serie A-treffer, maar baalt flink

Bologna heeft zondag een zege uit handen gegeven tegen AS Roma. Thijs Dallinga leek met zijn gelijkmaker aan de basis van die zege te staan, maar diep in blessuretijd bezorgde Artem Dovbyk de Romeinen toch nog een punt: 2-2. Bologna staat zevende, drie plaatsen hoger dan Roma.

Bologna speelde goed aan de wedstrijd, maar liet het initiatief langzaam maar zeker uit handen glippen. Roma wist ook niet veel kansen te creëren, al had Paulo Dybala wel voor de voorsprong moeten zorgen. De Argentijn schoot van dichtbij wild over en liet zo een uitgelezen kans onbenut.

Na rust vielen de treffers wel. Allereerst sloeg Roma toe, toen Alexis Saelemaekers vanaf rechts naar binnen sneed en richting de verre hoek uithaalde. Lukasz Skorupski flaterde echter en zag de bal in het net verdwijnen: 0-1.

Bologna wist de schade snel te herstellen. Na een snelle aanval gaf Dan Ndoye mee aan ex-AZ'er Jens Odgaard, die Dallinga bereikte bij de tweede paal. De Groninger schoof via Roma-goalie Mile Svilar binnen en tekende zo voor zijn tweede Serie A-goal: 1-1.

Lorenzo Pellegrini, die vorige week nog de held was tegen Lazio, was zondag de schlemiel door Odgaard onhandig te vloeren in de zestien. De strafschop die daarop volgde werd benut door Ferguson: 2-1.

Riccardo Orsolini en Odgaard kwamen in het vervolg nog dicht bij de 3-1. Roma stelde niet voor het eerst dit seizoen bijzonder teleur en leek het tij niet meer te kunnen keren.

In de laatste aanval van de wedstrijd tikte Evan Ndicka de bal tegen de hand van Jhon Lucumi. Na een VAR-check floot de arbiter voor een strafschop, die werd benut door Artem Dovbyk: 2-2.