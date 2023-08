Thierry Henry vindt nieuwe baan en staat voor derde klus als hoofdtrainer

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme

Thierry Henry gaat weer aan de slag als hoofdtrainer. De voormalig topspits wordt op korte termijn aangesteld als bondscoach van Jong Frankrijk, schrijven L'Équipe en RMC Sport. Henry dient als opvolger van Sylvain Ripoll, die de zak kreeg na het teleurstellend verlopen EK. Frankrijk strandde in de kwartfinale tegen Oekraïne.

Jong Frankrijk beleefde op het afgelopen jeugd-EK een vlekkeloze groepsfase met overwinningen tegen Italië (2-1), Noorwegen (0-1) en Zwitserland (1-4), maar ging in de kwartfinale vrij kansloos onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne (1-3). Het kostte Ripoll zijn baan. De Franse voetbalbond startte al snel een zoektocht naar een geschikte opvolger en kwam uit bij Henry.

L'Équipe en RMC Sport schrijven dat het uitvoerend comité van de Franse voetbalbond (FFF) maandag unaniem heeft besloten tot de benoeming van Henry als nieuwe bondscoach. De clublegende van Arsenal wil met het beloftenteam de Olympische Spelen van 2024 winnen in eigen land. Ook krijgt hij als taak zich te kwalificeren voor het EK van 2025.

Henry staat voor het eerst voor de groep op 7 september, als Jong Frankrijk het in een vriendschappelijke wedstrijd opneemt tegen Jong Denemarken. Vier dagen later is zijn eerste officiële wedstrijd in de EK-kwalificatiecyclus tegen Slovenië. Frankrijk is verder ingedeeld in een poule met Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina en Cyprus. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks.

Na zijn actieve carrière was Henry jarenlang werkzaam bij Arsenal als jeugdtrainer, alvorens hij in 2016 werd toegevoegd aan de technische staf van Roberto Martínez bij de Belgische nationale ploeg. Na teleurstellende dienstverbanden bij AS Monaco (na drie maanden ontslagen) en CF Montréal (weg vanwege privésituatie) keerde hij twee jaar geleden terug in de staf van Martínez.