Thierry Henry laat Lukaku ‘afdruipen’ na hilarisch steekspel om shirtje

Woensdag, 17 mei 2023 om 10:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Dat Thierry Henry en Romelu Lukaku het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden, bleek dinsdagavond maar weer eens. Na afloop van de gewonnen halve finale in de Champions League tegen AC Milan (1-0) werd de spits van Internazionale bij de desk van CBS Sports gehaald. Naast een openhartige analyse over het spel en de mentale toestand van de Belgische spits, was er ook ruimte voor de nodige humor.

Lukaku beleeft een van de moeilijkste seizoenen uit zijn carrière, maar wist zich dinsdagavond wel te verzekeren van de Champions League-finale door over twee duels aartsrivaal en stadgenoot AC Milan te elimineren. "Ik zat met alles in mijn hoofd", sprak de Belg na afloop openhartig. "Het is een moeilijk halfjaar geweest. Toen ik geblesseerd raakte, beseften we eerst de ernst van de situatie niet. Voor een explosieve speler zoals ik is het moeilijk terugkeren na een hamstringblessure."

Lukaku: "I am very grateful to Thierry..." ?? Henry: "I texted him every single day to make sure he was OK" ?? Thierry Henry is joined by Romelu Lukaku and explains how pleased he is to see the Belgium striker in a #UCL Final following his World Cup heartache. ???? pic.twitter.com/2yInpnKvBm — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 16, 2023

De openbaring van Lukaku kwam vrij onverwachts en duurde zo'n tien minuten. Daarin toonde de aanvaller zijn ware emoties. "Ik heb geforceerd om het WK te halen. Jullie konden wellicht zien dat ik daar niet scherp was. Het zorgde ook voor een terugval in januari, die me nog eens een maand gekost heeft. Het was zwaar, maar ik ben blijven werken op training. Ik heb nadien moeilijke weken gehad, ik zat op het randje. In vijftien jaar carrière heb ik me nog nooit zo gevoeld."

Henry nam vervolgens het gesprek over. "Ik heb me twee weken zorgen gemaakt over Romelu", aldus de man die tijdens het WK als assistent-bondscoach fungeerde naast Roberto Martínez. "Ik heb hem elke dag een berichtje gestuurd om te zorgen dat hij oké was. Maar hij is eruit gekomen. Romelu is kritisch voor zichzelf, hij kan zichzelf naar beneden halen omdat hij het positieve niet ziet. Na het WK had Romelu het niet makkelijk - ik ga daarover niet in detail treden. Maar hij knokte terug, dat is een teken van grootsheid."

OMG! Thierry got Romelu good. ?? pic.twitter.com/h57iZ3nCbY — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 16, 2023

Henry vraagt tot slot om het shirt van Lukaku, waarna zich een leuk steekspel voordoet. "Wat ik hier heb gezegd was niet gratis, hé. Ik wil je shirt!", aldus de Fransman. "Ik moet eerst nog naar de dopingcontrole", antwoordde Lukaku. "Maar ik zal het voor je bewaren." Dat de Belg weigerde zijn shirtje meteen uit te trekken voor het oog van miljoenen kijkers, was koren op de molen voor Henry. "Romelu heeft niet het lichaam dat ik heb. Daarom wil hij het niet tonen", waarna de oud-spits in lachen uitbarst.