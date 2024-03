‘Thiago Motta is ‘topkandidaat’ voor trainerschap bij absolute grootmacht’

Thiago Motta is bij Juventus in beeld als de mogelijke opvolger van Massimiliano Allegri, zo schrijft Foot Mercato. De huidige trainer van la Vecchia Signora heeft in Turijn nog een contract tot medio 2025, maar moet mogelijk na dit seizoen al vertrekken.

"Juventus is bereid om het hoofdstuk-Allegri voor eens en altijd af te ronden", schrijft Santi Aouna namens het Franse medium "De technische leiding in Turijn overweegt om Thiago Motta aan te stellen. De onderhandelingen zijn al gestart, maar staan nog in de kinderschoenen."

Aouna meldt zelfs dat Motta de 'absolute topkandidaat' is bij Juventus. De Italiaan met Braziliaanse roots zou openstaan voor een dienstverband bij de recordkampioen van de Serie A, maar 'blijft voorlopig honderd procent gefocust op Bologna'.

Motta is bezig aan een uitermate indrukwekkend seizoen met i Rossoblu. Bologna staat momenteel op een verdienstelijke vierde plek in de Serie A, die aan het einde van de rit recht zou geven op een Champions League-ticket.

De 41-jarige Motta staat ogenschijnlijk aan de basis van dit succes. Met behulp van onder meer Joshua Zirkzee, Sam Beukema, Jesper Karlsson, Jens Odgaard en Oussama El Azzouzi stevent Bologna af op de hoogste Serie A-klassering deze eeuw.

Motta staat sinds medio 2022 aan het roer bij de Italiaanse stuntclub. Daarvoor was hij één seizoen trainer van Spezia en stond hij tien wedstrijden voor de groep bij Genoa. Tevens coachte Motta enige tijd het Onder 19-elftal van Paris Saint-Germain.

Allegri

Allegri staat dus mogelijk aan de vooravond van een nieuwe afscheid bij Juventus. De geroutineerde coach is sinds 2021 bezig aan zijn tweede dienstverband in het Allianz Stadium, nadat hij eerder al tussen 2014 en 2019 werkzaam was voor Juventus.