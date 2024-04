‘Erik ten Hag moet vrezen: Manchester United informeert naar Serie A-trainer’

Het is nog altijd allerminst zeker of Erik ten Hag komend seizoen voor de groep staat bij Manchester United. Het spel en de resultaten van the Red Devils zijn de laatste maanden niet altijd om over naar huis te schrijven en dus overweegt Manchester United een nieuwe trainer aan te stellen. Een nieuwe mogelijke opvolger is Bologna-trainer Thiago Motta.

Dat is, althans, de lezing van La Gazzetta dello Sport. Volgens het Italiaanse medium staat Motta er goed op bij Manchester United en heeft de clubleiding zelfs al geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.

De voormalig middenvelder presteert verrassend sterk met Bologna dit seizoen. I Rossoblù staan momenteel op de vierde plek in Serie A en stevenen daarmee af op Champions League-voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Motta staat aan de basis van dit succes en het is dan ook geen verrassing dat Bologna langer met hem door wil. De oud-speler van onder meer FC Barcelona, Inter en Paris Saint-Germain beschikt over een aflopend contract en kan dit verlengen.

Motta kan echter ook kiezen voor een stap hogerop. Naar verluidt heeft Manchester United dus naar hem geïnformeerd en ook Juventus zou in de markt zijn voor de 41-jarige oefenmeester.

la Vecchia Signora ziet in Motta een geschikte opvolger van Massimiliano Allegri. De ervaren Italiaanse coach heeft in Turijn nog een contract tot medio 2025, maar presteert al langere tijd ondermaats met Juventus.

Ook Ten Hag beschikt over een contract tot het einde van volgend seizoen. Desalniettemin kijkt zijn werkgever dus mogelijk verder. Eerder werd Manchester United al gelinkt aan onder meer Thomas Tuchel en Roberto De Zerbi, maar een langer verblijf van de voormalig Ajax-trainer is nog niet volledig uitgesloten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties