The Guardian komt met goed nieuws voor Erik ten Hag bij Manchester United

Woensdag, 4 oktober 2023 om 16:16 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:52

Erik ten Hag lijkt voorlopig niet te hoeven vrezen voor een ontslag bij Manchester United. Dat weet The Guardian woensdag te melden. De Nederlandse manager verloor dinsdagavond al zijn zesde wedstrijd van dit seizoen met the Red Devils: in de Champions League werd Manchester United in eigen huis door Galatasaray getrakteerd op een 2-3 nederlaag. Directe gevolgen voor de baan van Ten Hag lijkt dat dus echter niet te hebben.

Vorig seizoen verliep nog prima voor de geboren Haaksberger. Het seizoen begon nog moeizaam, maar uiteindelijk eindigde United op een derde plek in de Premier League. Bovendien werd de EFL Cup veroverd: de eerste prijs voor de club uit Manchester in zes jaar tijd.

Dit seizoen loopt het echter een stuk minder. Zo werden slechts vier van de tien officiële duels gewonnen. De overige zes, tegen Tottenham Hotspur, Arsenal, Brighton & Hove Albion, Bayern München, Crystal Palace en Galatasaray, gingen allemaal verloren.

Toch heeft dat voorlopig dus nog geen consequenties voor Ten Hag. “Zijn positie als manager van Manchester United staat voorlopig niet ter discussie”, schrijft The Guardian. “Ondanks een teleurstellende reeks van zes nederlagen uit tien wedstrijden, waaronder de 3-2 Champions League-nederlaag van dinsdag tegen Galatasaray, behoudt Ten Hag het vertrouwen van de clubleiding."

Volgens de doorgaans betrouwbare Britse krant beschouwt het bestuur van Manchester United Ten Hag als de juiste man om de club uiteindelijk weer de weg omhoog te laten vinden op de lange termijn.

Ook het feit dat Ten Hag te maken heeft met flink wat blessuregevallen in zijn selectie speelt een rol in het feit dat zijn positie niet ter discussie staat. The Guardian: “Hij heeft dat nooit als excuus gebruikt, maar intern wordt erkend dat hij veel pech heeft gehad, waarbij hij op een gegeven moment zelfs zestien spelers moest missen.”

Zo waren onder meer zomeraankopen Rasmus Højlund en Mason Mount enige tijd geblesseerd. Momenteel kan Ten Hag niet beschikken over onder meer Lisandro Martínez (voetblessure), Luke Shaw (spierblessure) en Aaron Wan-Bissaka (hamstringblessure). Komende zaterdag staat de volgende wedstrijd voor Ten Hag en United op het programma: dan komt Brentford op bezoek.