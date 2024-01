The Athletic verschaft duidelijkheid over nabije toekomst van Karim Benzema

Karim Benzema blijft bij Ittihad Club, zo schrijft David Ornstein van The Athletic. De Fransman leek de Saudische club na weken van absentie te verlaten, maar daar komt het voor het einde van de transferdeadline alsnog niet van.

Eerder deze maand werd duidelijk dat de Franse ster zeventien dagen te laat terugkeerde van vakantie. Benzema voelde dat er druk op hem stond vanuit de club en wilde Saudi-Arabië tijdelijk verlaten, zo schreef het Franse persbureau AFP.

Er heerste lange tijd onduidelijkheid rondom de superspits, die op vakantie was, en zijn club was dan ook woedend op de Fransman. De Ballon d'Or-winnaar van 2022 vierde rond de feestdagen een vakantie op Mauritius, een eiland in de buurt van Madagaskar. Hij zou vervolgens op 2 januari terugkeren bij zijn club in Saudi-Arabië, maar daar kwam het niet van.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Benzema werd enkele weken geleden als gevolg hiervan uit de selectie gezet door trainer Marcelo Gallardo. Al snel werd duidelijk dat Olympique Lyon, waar Benzema in zijn jongere jaren furore maakte, oren had naar een (huur)transfer. Echter vormde het riante salaris van de voormalig Real Madrid-ster een struikelblok.

Benzema maakte dit seizoen twaalf goals in twintig wedstrijden, maar desondanks was er kritiek op hem van Ittihad-fans vanwege zijn ook mindere prestaties. Als gevolg daarvan verwijderde Benzema zijn Instagram-account. Ittihad Club, de regerend landskampioen, staat nu zevende en verloor zijn laatste drie duels voor de winterstop.

Benzema was in de 2023 een van de wereldsterren die opteerde voor een transfer naar de Saudi Pro League. Benzema tekende een zeer lucratief contract voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar.

Benzema is niet de enige ster die werd gelinkt aan een voortijdig vertrek uit Saudi-Arabië. Zo zouden Aymeric Laporte, Jota en Sergej Milinkovic-Savic oren hebben (gehad) naar een terugkeer naar Europa.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties