The Athletic: Arsenal heeft interesse in sterkhouder Ajax; ook De Ligt in beeld

Arsenal heeft belangstelling voor Jorrel Hato, zo meldt The Athletic woensdagochtend. De Londense club is enthousiast over de speelwijze van het zeventienjarige talent en zou in hem een veelzijdige verdediger zien. Naast Hato zou ook Matthijs de Ligt er goed op staan bij de technische staf van Arsenal.

"De tiener is een zeldzaam lichtpuntje in een moeizaam seizoen voor de Amsterdamse club", schrijft het medium, "droeg al de aanvoerdersband en heeft reeds zijn eerste interland voor het Nederlands elftal gespeeld."

"Hato speelt als linkszijdige centrale verdediger of linksback en zou dus een aanvulling zijn op (Jurriën, red.) Timber." Laatstgenoemde speelt sinds afgelopen zomer voor Arsenal, maar kwam door een blessure nog maar weinig in actie.

Hato is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Sinds deze zomer is hij vaste basisspeler in het elftal van de Amsterdammers. Alle trainers die dit seizoen voor de ploeg stonden in de Johan Cruijff ArenA, kozen steevast voor het toptalent in de startopstelling.

Het lijkt voorlopig dan ook niet reëel dat Ajax gaat meewerken aan een vertrek van Hato. De formatie van oefenmeester John van 't Schip kent een dramatisch seizoen en zal niet enthousiast worden van het idee dat een van de sterkhouders wordt verkocht.

Er is echter wel hoop voor Arsenal. Hato heeft namelijk een contract in Amsterdam tot medio 2025. Mocht hij deze verbintenis niet willen verlengen, zal Ajax er baat bij hebben om de linkspoot komende zomer van de hand te doen.

De Ligt

Naast Hato zou ook De Ligt op de scoutingslijst van The Gunners terug te vinden zijn. Het is echter maar de vraag hoe realistisch het is dat Bayern München akkoord gaat met een transfer van zijn pupil, zo schrijft The Athletic.

De 24-jarige voorstopper speelt sinds medio 2022 voor de club uit Beieren, die hem destijds voor 67 miljoen euro overnam van Juventus. De Italiaanse recordkampioen had drie jaar eerder nog ruim 85 miljoen euro over voor de diensten van De Ligt.

