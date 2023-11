Teze vervangt Frimpong bij Oranje; Geertruida blijft voorlopig bij selectie

Donderdag, 16 november 2023 om 18:45 • Lars Capiau • Laatste update: 19:34

Jeremie Frimpong is geblesseerd afgehaakt bij het Nederlands elftal, zo bevestigt de KNVB via de officiële kanalen. De rechtsback liep de kwetsuur op tijdens de training en heeft de selectie definitief verlaten. Ook Lutsharel Geertruida raakte geblesseerd, maar hij blijft voorlopig bij de groep, schrijft De Telegraaf.

Jordan Teze is door de bondscoach opgeroepen als vervanger, zo meldt de voetbalbond. De PSV'er meldt zich donderdagavond al bij de selectie.

Na Nathan Aké, Micky van de Ven, Matthijs de Ligt en Sven Botman is Frimpong de volgende verdediger die door een blessure de interlandperiode aan zich voorbij moet laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het betekent een heus defensief hoofdpijndossier voor Koeman. De keuzeheer kan door verschillende blessures vijf (!) verdedigers niet selecteren.

Teze speelde reeds drie interlands voor het Nederlands elftal. Zijn laatste optreden in het Oranje-shirt was het Nations League-duel met Wales (3-2 winst), op 14 juni 2022.

Het is nog onbekend welke blessure Frimpong heeft opgelopen en het is nog niet zeker hoelang de verdediger uit de roulatie ligt.

Eerdere berichtgeving

Eerder op donderdagavond meldde 1908.nl dat Geertruida met een blessure is afgehaakt. Daar meldt de KNVB niets over. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf schrijft dat Geertruida inderdaad geblesseerd is, maar dat hij wel gewoon bij de selectie blijft.