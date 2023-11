Teze betrokken bij aanvaring met spelers Lens: ‘Was beladen, dat ging goed mis’

Donderdag, 9 november 2023 om 09:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:17

Jordan Teze is lovend over de strijdlust die PSV woensdagavond op de mat legde tegen RC Lens. Luuk de Jong kroonde zich in het Champions League-duel met RC Lens tot man van de wedstrijd door met een rake kopbal voor de enige treffer te zorgen.

Teze zag dat PSV in eigen huis minder aan voetballen toekwam dan twee weken geleden in Lens. “Ze gingen volle bak een-op-een, dus er lag veel ruimte bij Luuk de Jong. Dan moet je op hem spelen en voor de tweede bal gaan, dat hebben we prima gedaan”, vertelt de verdediger voor de camera bij RTL 7.

De rechtsback is van mening dat de Eindhovenaren het zichzelf woensdagavond onnodig moeilijk maakten door het duel niet eerder in het slot te gooien.

“In de eindfase komen we best vaak voor de goal, maar is net de eindpass of het schot niet goed. We hebben wel terecht gewonnen als je kijkt naar het spelbeeld. Uiteindelijk maken we een goede goal en overleven we.”

Teze beaamt tevens dat er in de rust opstootjes plaatsvonden tussen de spelers van PSV en Lens tijdens het opzoeken van de kleedkamers. "Dat ging even goed mis”, zegt hij lachend. “Er was een klein akkefietje tussen beide ploegen. Het was beladen. Tuurlijk is dat niet goed. Ik wil ook niet zeggen dat het erbij hoort, maar ja.”

Door de zwaarbevochten zege op Lens staat PSV inmiddels tweede in Groep B achter koploper Arsenal. Teze heeft dan ook volop vertrouwen in overwintering in de Champions League. “We focussen ons nu eerst op PEC Zwolle. Alleen we weten ook dat we door zijn als we van Sevilla winnen en Arsenal dan ook wint van Lens.”

Reactie Luuk de Jong

Aanvoerder Luuk de Jong liet eerder weten dat hij merkte dat de spelers van Lens bezig waren om PSV te provoceren. “Dat deden ze zodat wij zouden reageren. Ze probeerden ons kaarten aan te naaien, waardoor wij misschien rood zouden krijgen. Ik vond het niet zo netjes, maar ik laat het maar een beetje gaan”, aldus De Jong.